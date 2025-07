Komik in igralec Sacha Baron Cohen, ki je zaslovel kot Ali G in pozneje kot Borat, je pri 53 letih v verjetno najboljši telesni kondiciji do zdaj. Na naslovnici britanske izdaje revije Men's Fitness je pokazal svoje izklesano telo, ki ga je oblikoval za vlogo Marvelovega negativca Mephista v seriji Ironheart.

Kot je povedal, je imel le tri tedne časa, da se spravi v formo. Kako je to storil? Poklical je ameriškega igralca Matthewa McConaugheyja in ga prosil za kontaktne podatke njegovega trenerja. Tako je začel sodelovati z Alfonsom Morettijem, osebnim trenerjem, ki mu je nemudoma sestavil režim vadbe – sto sklec na dan in kratki, a intenzivni vsakodnevni treningi.

"To ni umetna inteligenca, res sem tako egocentričen," je Baron Cohen na Instagramu zapisal ob fotografijah svojih na novo pridobljenih mišic, "nekateri zvezdniki jemljejo Ozempic, nekateri imajo osebne kuharje, nekateri osebne trenerje. Jaz sem imel vse troje." Dodal je, da je s tem očitno vstopil v krizo srednjih let in se opisal kot "moški srednjih let, ki je pivo zamenjal z beljakovinskimi napitki", nato pa zatrdil še, da nobena od fotografij ni izdelek umetne inteligence.

Ob tem je kar nekaj njegovih sledilcev komentiralo, da gre za tipično potezo moških, ki se po ločitvi lotijo fitnesa – Baron Cohen se je namreč letos spomladi po 13 letih zakona ločil od igralke Isle Fisher.