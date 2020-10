Sacha Baron Cohen v novem Boratu brez milosti do Melanie in Slovenije

Britanski komik Sacha Baron Cohen v nadaljevanju satirične komedije o Boratu v neroden položaj ni spravil le nekdanjega newyorškega župana Rudyja Giulianija, ki ga je ujel z roko v hlačah. Znani komik se med drugim norčuje tudi iz naše države in ameriške prve dame Melanie Trump. Slednjo je namreč v filmu označil "skromno kmečko dekle, ki prihaja iz usr*** luknje Slovenije in ki sanja o tem, da se bo poročila z bogatim starim moškim".

Nadaljevanje filmske uspešnice Borat, ki je premiero na digitalni platformi Amazon Prime doživelo v petek, spet dviga veliko prahu. V kazahstanskega novinarja Borata se je spet prelevil britanski komik Sacha Baron Cohen, ki se brez milosti norčuje iz slavnih osebnosti in v neroden položaj spravlja tudi najbolj znane politike na svetu.

Melanio označil za kmetico, Slovenijo pa za usr*** luknjo

Potem ko smo že poročali, da je slavni komik naplahtal Trumpovega zaupnika in nekdanjega newyorškega župana Rudyja Giulianija ter ga celo pripravil do tega, da so ga kamere ujele z roko v hlačah, pa se Baron Cohen v nadaljevanju filmske uspešnice o Boratu norčuje tudi iz drugih znanih svetovnih politikov, med drugim tudi iz ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ameriškega podpredsednika Mika Pencea.

Britanski komik Sacha Baron Cohen si je v nadaljevanju filmske uspešnice Borat privoščil tudi ameriško prvo damo Melanio Trump. Foto: Reuters

To pa sploh še ni vse. Baron Cohen se v novem filmu večkrat ponorčuje tudi na račun ameriške prve dame Melanie Trump. Boratova hči v filmu Trumpovo poimenuje s "kraljico Melanio", britanski komik pa jo v enem od uvodnih prizorov filma predstavi kot "skromno kmečko dekle, ki prihaja iz usr*** luknje Slovenije in ki sanja o tem, da se bo poročila z bogatim starim moškim". Gre za navezavo na domnevno izjavo ameriškega predsednika iz leta 2018, ko naj bi ta več revnih držav označil za usr*** luknje.

Uradnik manj privlačne ženske pošiljal nazaj v Slovenijo

To pa ni prvič, da se je Baron Cohen ponorčeval iz Slovenije. Kot lik raper Ali G je na "slovenski radar" prišel s prizorom, ko je kot uradnik za priseljevanje v pristanišču v britanskem Dovru preverjal ljudi. Privlačna dekleta je brez pripomb spuščal v državo, ko pa se je pred njim pojavila manj privlačna ženska, jo je ustavil in ji rekel: "Vrni se v Slovenijo."

Veliko zamer pa je komik z likom Borata požel v Kazahstanu. Njegov lik kazahstanskega novinarja je namreč močno užalil prebivalce te azijske države, pri prvem filmu pa je razjezil tudi prebivalce romunske vasi Glod, saj jih je prikazal kot prebivalce Boratovega domačega kraja v Kazahstanu.