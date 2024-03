Avstralska igralka Rebel Wilson je prejšnji konec tedna razkrila, kakšna drama spremlja skorajšnji izid njene biografije. V objavi na instagramu, ki jo je pozneje izbrisala, je zapisala, da ji znani komik in igralec Sacha Baron Cohen prek odvetnikov in piarovcev grozi, potem ko je izvedel, da se je znašel v enem od poglavij njene knjige.

O svojih izkušnjah s komikom, ki je ustvaril nepozabna lika Borata in Ali G-ja, je igralka spregovorila že v preteklosti. Pred kakšnim desetletjem sta skupaj posnela film (Ne)Profesionalec (The Brothers Grimsby), ki se je v kinematografih odrezal porazno, Rebel Wilson pa je še pred premiero razlagala o nesporazumih z Baronom Cohenom.

Vztrajal pri goloti in prstu v zadnjici

Kot je dejala, jo je zvezdnik vztrajno nagovarjal, naj se pred kamerami sleče, česar ni hotela storiti, in na koncu so za gole prizore najeli dvojnico. Izjavila je tudi, da jo je Baron Cohen prepričeval, naj mu v zadnjem prizoru filma potisne prst v zadnjico, češ da bo to res smešno. "Na koncu sva sprejela kompromis, ker se nisem hotela obnašati kot diva, in sem pristala, da ga udarim po zadnjici," je povedala.

Kaj o Baronu Cohenu piše v njeni knjigi, ni razkrila, se je pa medtem v izjavi za Guardian oglasil on sam in odločno zavrnil navedbe o neprimernem obnašanju na snemanju, češ da obstaja kopica dokazov, posnetkov in izjav očividcev, da se tam ni dogajalo nič spornega. Obtožb o grožnjah pred izidom knjige ni komentiral.

Preberite še: