TV-premieri: komedija Prevarantki in drama o tragediji Kurska

Tudi konec tedna bo na Planetu izredno pester, saj bosta tako v soboto kot v nedeljo za izvrsten filmski večer poskrbela celovečerca, ki bosta predvajana premierno na slovenskih televizijah.

Prevarantki

V soboto bo ob 19.45 na sporedu komedija Prevarantki (The Hustle), v kateri blestita Rebel Wilson in Anne Hathaway. Obe igrata prevarantki, ki vsaka na svoj način izvabljata denar od moških. Prva se ukvarja z manjšimi prevarami, druga pa se zadeve loteva na višji ravni in seveda za višje denarne vsote. Ko se po naključju srečata, začneta sodelovati, prva pa se uči trikov od bolj izkušene in pretkane prevarantke. A kmalu bosta začeli tekmovati med seboj, njuna tarča pa je naiven tehnološki milijarder oziroma njegovo bogastvo.

Prav tako v soboto bo ob 22. uri na Planetu še romantična komedija Kako začiniti zakon (Hope Springs) z Meryl Streep in Tommyjem Leejem Jonesom v vlogi zakoncev srednjih let, ki se po 30 letih zakon udeležita zahtevne enotedenske delavnice za pare, da bi izboljšala svoj odnos.

V nedeljo ob 19.45 bo na sporedu TV-premiera drame Kursk: prekletstvo globine (The Command), ki govori o tragediji podmornice Kursk in vladni malomarnosti, ki je sledila. Medtem ko se je posadka podmornice borila za preživetje, so se njihove družine bojevale s političnimi preprekami, ki so ovirale reševalno akcijo, pa tudi z nemogočimi obeti.

V filmu katastrofe, ki ga je režiral Thomas Vinterberg (Lov, Nažgani), igrajo Matthias Schoenaerts, Colin Firth, Lea Seydoux in Max von Sydow v svoji predzadnji vlogi.

