Femme fatale o svojem možu: Dolgo sem ga čakala, a je bilo vredno! #video

Eva Cimbola se je v tokratni oddaji Planet Vau pogovarjala s Hajdi Korošec Jazbinšek. Hajdi je kot najstnica zaslovela z izdanimi pesmimi, danes pa je uspešna poslovna ženska, vplivnica in predvsem mati ter žena. Hajdi je Evi sprva zaupala, kaj je počela vmes.

"Po končani pevski karieri sem se odločila za študij. Po končanem faksu sem se zaposlila v svoji prvi službi – bila sem bankirka in pot do tega položaja je bila trnova, saj so me vsi imeli za Hajdi, ki poje Naš kuža. Ta etiketa je še danes prisotna, zato se moram stalno dokazovati, morda še bolj kot kdo drug."

Dodala je še: "Ko sem se zaposlila, sem na banki delala kot komercialistka za pravne osebe. Tam sem delala deset let, nato pa se je pojavil moj Urban. Z njim sva v treh mesecih vse uredila. Spoznala sva se, jaz sem zanosila, odprla sva podjetje. Očitno so bile odločitve prave."

Hajdi je razkrila, da med iskanjem stvari za svojega novorojenčka ni našla nič lepega, zato je veliko stvari začela iskati v tujini. Njen mož je imel počasi dostavljavcev in paketov čez glavo, zato jo je spodbujal, da iz tega razvije posel. Danes je tako lastnica trgovin z izdelki za malčke.

Njen mož Urban je sicer 11 let mlajši od nje. "Jaz sem v nekaterih pogledih veliko bolj otročja kot Urban. On je namreč zelo zrel za svoja leta, ker se je moral hitro osamosvojiti in je zato tudi sam ustvaril vse, kar ima. Tako sva oba izhajala iz podobnih izhodišč, kar zadeva zgodnje začetke dela. Jaz že pri desetih letih, on pa je pri 18 pri meni odprl račun. Tako sva se spoznala. Potem se nisva srečala deset let, potem pa je Urban vzpostavil stik z mano na Facebooku. Danes se imava res rada, sva najboljša prijatelja in partnerja. Dolgo časa sem ga čakala in ga dobila šele pri 36 letih. Ampak je bilo vredno!"

