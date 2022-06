Matej Rimanić napoveduje: Jaz bom prvi Slovenec, ki bo osvojil oskarja! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kratki film komaj 21 let starega Slovenca Mateja Rimanića na TikToku je navdušil celotno filmsko smetano na prestižnem filmskem festival v Cannesu. Ker je zdaj magnet za novinarje, nas je v intervjuju sprva zanimalo, ali je tako tudi pri dekletih. Matej je nagajivo dejal: "Tu pa tam se je že kakšna oglasila, ampak to ne pomeni, da se druge ne morejo. Nikoli jih ni preveč!"

S to izjavo je Matej Rimanić samo dokazal, da mu gre komedija, njegova velika strast, dobro od rok. Poleg ustvarjanja na TikToku, razvijanja podkasta in študija se želi Matej preizkusiti tudi v vlogi stand-up komika. To je le še en dokaz, da si je s komedijo zelo domač. Prav nič komičnega pa ni v tem, da je 21-letnik doživel enega največjih uspehov pri nas, sploh v povezavi s filmom.

Matej Rimanić vseeno ostaja trdno na tleh, kar je pojasnil tudi sam: "Vsi kolegi so mi rekli, naj ne mislim, da sem zdaj kakšen frajer. Tudi oče mi je takoj po vrnitvi dejal, da bom moral še vedno odnašati smeti, sesati stanovanje in prazniti stroj."

Nagrada pa ga je vseeno motivirala k zastavljanju še večjih ciljev: "Jaz bom prvi Slovenec, ki bo prejel oskarja. Sam sem rekel, da leta 2029 z mojo celovečerno komedijo."

