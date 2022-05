Ekskluzivno: Gaja Prestor podpisala pogodbo z Universal Music #video

Za pravo "vau" novico je tokrat poskrbela unikatna Gaja Prestor. Komaj 22-letna glasbenica je pripravila intimen koncert ob izidu novega singla in videospota Sebi, ki je uradno izšel danes. Vse navzoče pa je presenetila z novico, da so jo opazili tudi v tujini. Pred povabljeno množico je podpisala pogodbo z Universal Music in tako postala del njihove glasbene družine. To je velika čast, saj ni veliko slovenskih artistov, ki bi bili del tega, je dejala takoj po dogodku.

Pogovarjali smo se tudi s predstavnikom založbe, njeno družino in tudi njenim fantom. Kaj so nam zaupali, pa ne zamudite prihodnji teden v oddaji Planet Vau.

Gaja je prvič v živo zapela tudi nov singel Sebi, in sicer v družbi kitarista Tadeja Hribernika. Vsi so navdušeno ploskali, a najbolj ponosna je bila seveda njena družina. Gaja je bila vedno posebna, nam je zaupal njen oče. Zgodbe o tem, kako jo je pot vodila vse do sem, pa ne zamudite v prihodnji oddaji Planet Vau. Sodeč po prvih odzivih občinstva je tudi tokrat pred Gajo nova uspešnica. V pičlih treh urah si je videospot ogledalo že skoraj tisoč ljudi.

Magazinska oddaja Planet Vau, vsako soboto ob 18.20 na Planetu. Ne zamudite.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.