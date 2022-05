Žan Papič: Družinski dvoboj je najbolj zabavna oddaja, ki sem jo kadarkoli vodil! #video

Družinski dvoboj je nov šov, ki ga boste kmalu lahko spremljali na Planetu. V družinskem kvizu se bosta vsakič spopadli dve družini, glavna nagrada pa bo pet tisoč evrov. Družinski dvoboj bo na Planetu vodil Žan Papič.

Žan je o sebi razkril: "Televizijski voditelj sem bil že večkrat, v različnih šovih. Priznati moram, da je to najbolj zabavna oddaja, ki sem jo kadarkoli vodil. Zabavna je tudi zame, ne samo za gledalce in tekmovalce." Voditelj sicer tesno sodeluje tudi z Gašperjem Bergantom. Skupaj namreč ustvarjata enega najbolj gledanih in poslušanih podkastov z naslovom "Fejmiči".

Na vprašanje, kako se bo na odru znašel brez sodelavca, je Žan odgovoril: "Midva z Bergantom sva toliko skupaj, da me včasih bolj fascinira ena roža kot Bergant, ker rože nisem toliko vajen kot njega. Mogoče ni nič narobe, da si malce odpočijem od njegove bližine. Oprosti, Gašper!"

Žan je sicer velik ljubitelj flamingov, kar je tudi pojasnil: "Jaz in flamingo sva povezana zato, ker sva oba v duši 'funky' roza." Ne samo, da je Flamingo tudi njegov vzdevek, opisana povezava z njim vpliva tudi na njegovo izbiro oblačil, kar boste lahko opazili tudi v kvizu Družinski dvoboj, saj bo voditelj vedno oblečen v izstopajoča oblačila. Žan je priznal, da je bil izredno zadovoljen z izbirami kostumografov, saj so mu izbrali oblačila, ki sovpadajo z njegovo osebnostjo.

O samem šovu je voditelj dejal: "Družinski dvoboj nam bo razkril, kaj je Slovenija, ker smo vprašali sto Slovencev in vsi vemo, da ima pri toliko Slovencih malokdo enako mnenje. Odkrivali bomo, kako mislimo, kaj mislimo in kaj ne mislimo. Skratka, to bo zabava za vso družino in celotno Slovenijo!"

Oddajo Planet Vau lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20. Družinski dvoboj pa na Planet prihaja zelo kmalu! Med pričakovanjem nanj si več vsebin lahko ogledate tudi na Planeteka.si.