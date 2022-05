"Na naraščaju se dela aktivno," pravi Challe Salle, ki ima že izbrana imena potomcev #video

Challe Salle je pred kratkim izdal novo pesem z naslovom Ona, s katero želi mladim sporočiti, da jim glavno vodilo v življenju ne sme biti polna denarnica. Challe Salle je naslov in vsebino pesmi tudi pojasnil: "Ona je izmišljena oseba, vseeno pa sem zgodbo pesmi zgradil iz resničnih življenjskih zgodb. Več zgodb svojih deklet sem združil v eno. Ona je dekle, razočarano v ljubezni, ki gleda na svet samo skozi denar in se na ta način želi dokazati moškim ter se jim celo maščevati."

Challe Salle pa se s tovrstnimi ženskami na svojo srečo ne srečuje več, saj ga na njegovi življenjski poti spremlja zvesta izbranka Ivona. Mladi par je posledično pripravljen na vse korake, ki jih prinaša skupno življenje, o čemer je znani slovenski raper razkril: "Na naraščaju se dela aktivno, tako da čakamo, da se na tem področju kaj spremeni. Vzajemno s tem pa bosta sledili tudi zaroka in poroka, definitivno."

Slovenski zvezdnik sicer izkušnje na tem področju pridobiva z nečakinjo in pravi, da si je vedno želel dva potomca: "Dekle in fantka bi zagotovo rad imel. Bomo pa videli, kaj bo. Prej sem si mogoče sprva bolj želel fantka, ampak zdaj vidim, da če bi imel deklico, bi mi bilo super, ker me tudi nečakinja Izabela spravlja v velik smeh. Lepo mi je videti, kako odrašča."

Challe Salle je nato razkril tudi, kakšna imena je izbral za svoje potomce: "Jaz sem si za fantka vedno želel ime Aleksander ali pa Aleksandar, kakorkoli. Predvsem zato, ker je moje ime Saša in to ime tudi izvira iz tega imena. Ivoni to sicer sprva ni bilo všeč, ampak sem jo nekako prepričal, da je to ena izmed možnosti za izbiro. Za deklico pa sva oba dejala, da nama je všeč ime Elena."

