To so znane Slovenke, ki so šle pod nož. Bi jih prepoznali? #video

V oddaji Planet Vau, ki jo lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat v rubriki 3, 2, 1 posvetili Slovenkam, ki so se za lepši videz odločile za lepotne operacije. Katera je najbolj spremenila svoj videz in katera najmanj?

V Sloveniji se je že marsikatera znana Slovenka odločila, da bo šla pod nož in s pomočjo kirurga še izboljšala svoj videz. Najprej lahko izpostavimo tisto, ki lepotnih posegov kljub bližajočemu se abrahamu prihodnje leto ne potrebuje. To je pevka Saša Lendero, ki je z objavo svojih fotografij z dopusta v Egiptu na družbenih omrežjih vsem dokazala, da je v izvrstni formi. Izdala je tudi svoj recept: "Rada dobro jem, telovadim pa bolj malo."

V rubriki 3, 2, 1 smo se dotaknili tistih treh, ki so očitno menile, da nimajo takšne sreče, so se odločile za lepotni poseg. Na tretjem mestu je vizažistka Doroteja Premužič, ki želi razbiti tabuje o neinvazivnih posegih na obrazu. Sama prisega na polnila, ki jih je prvič uporabila pri 29 letih, tudi kot preventivo pred staranjem. Začela je z ustnicami, nadaljevala s predelom okrog oči, rahlo pa je spremenila tudi obliko nosu, da je ta bolj simetričen. Vizažistka je poudarila, da ženske včasih pozabijo na vrat in dekolte: "Ne moreš imeti zategnjenega samo obraza, vratu pa ne."

Na drugem mestu je pristala Anja Jenko. Nekdanje Playboyevo dekle, starleta in spletna vplivnica se je odločila za kar sedem lepotnih popravkov: operacijo nosu, polnila v licih, ustnicah in bradi ter botoks v predelu čela, popravila pa si je tudi prsi. Razkrila je tudi razlog za zadnji poseg: "Moje prsi so po porodu postale nekoliko prazne." Sedmi popravek je bil namenjen polepšanju nasmeha, saj si je popravila zobe.

Na prvem mestu je plesalka, manekenka in vplivnica Ula Šemole, ki je po novem tudi lastnica lastne znamke kopalk. Pred nekaj leti se je preselila na Bali in zdi se, da tam uživa v popolnem življenju. Ula poudarja, da je na prvem mestu to, da se dobro počuti v svoji koži. "Jaz sem bila drugim čisto super. S krivim nosom, nekaj kilogrami več in grozljivo samopodobo," je dejala, danes pa priznava, da ima veliko raje svoje polne in sočne ustnice ter da nikoli več ne bi izbrala majhnih in visečih prsi. Ula obenem poudarja: "Ultimativni cilj je biti zadovoljen sam s seboj. Vse dokler je to povezano z zdravo pametjo." Sama se je odločila za tri lepotne posege, ki naj bi njeno življenje obrnili na bolje.

