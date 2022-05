Modni strokovnjak pokomentiral modne stile slovenskih politikov #video

Make up in modni strokovnjak Milan Gačanovič – Gacho, ki ga na naši televiziji sicer lahko spremljate v vlogi komentatorja oddaje Poroka na drugi pogled, je tokrat z nami pokomentiral stil oblačenja politikov. Sprva je komentiral stil Luke Meseca: "Jaz občudujem njegov stil, ker je dober. Nosi obleko, kravato in odprto srajco, kar je zelo v redu in zelo primerno. Mogoče bi lahko barvo belih superg zamenjal tudi za drugo. Opazil sem, da v zasebnem življenju pogosto nosi trench plašče. To mu kar pristaja, ker je za tako mladost ta 'starost' trench plašča kar dobra kombinacija."

O Tanji Fajon je modni strokovnjak povedal: "Vedno v rdečem, kar ji sicer pristaja. Verjetno je za tem neka zgodba, ki jo želi poudariti, ampak mislim, da je to v redu. Vztraja namreč pri barvi, ki je prepoznavna in za to ji dam absolutno plus. Ji dam pa minus, ker je imela na treh ali štirih soočenjih obute iste čevlje."

Naposled je spregovoril še o Mateju Toninu: "Eden od teh, ki je vsaj ene dvakrat udaril mimo. Pri širini kravate in ovratnika, pri čemer je pomembna logika. Širši ovratnik zahteva širšo kravato in obratno. To so sicer detajli, ki jih ljudje ne morejo vedeti kar tako."

Nazadnje se je Gacho dotaknil še stila Roberta Goloba: "Pri njemu se vidi, da je vpliv Italije zelo prisoten, kar pomeni, da zna nositi, kar obleče."

Oddajo Planet Vau lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.