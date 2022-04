Komentator poudarja: Veza ne sme temeljiti samo na seksu #video

Magazinsko oddajo Planet Vau lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20. V njej smo se tokrat pogovarjali s Špelo Grošelj, Tanjo Kocman in Milanom Gačanovičem Gachom, ki so novopečeni voditelji komentatorske oddaje Poroka na drugi pogled, v kateri delijo svoje poglede na dogajanje v šovu Poroka na prvi pogled.

Poroka na drugi pogled je nova komentatorska oddaja, ki je na Planetu na sporedu vsak četrtek ob 20.45, vodi pa jo Špela Grošelj. Pri tem ji pomagata tudi Tanja Kocman in Milan Gačanovič – Gacho, skupaj pa debatirajo o dogajanju v priljubljenem šovu Poroka na prvi pogled, ki ga lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21.00.

Vsem trem komentatorjem je skupno, da so sicer izredno zgovorni in brez dlake na jeziku. Kaj pa je komentatorska zasedba izdala pred našimi kamerami?

Špela Grošelj je razkrila, da je sicer trenutno srečno samska, v življenju pa je že izkusila ljubezen na prvi pogled: "Ja, celo to se mi je zgodilo, in to kar dvakrat! Enkrat je sicer to začetno navdušenje hitro zbledelo, medtem ko je drugič trajalo kar pet let." Voditeljica nove komentatorske oddaje Poroka na drugi pogled pa je priznala tudi, da letos še ni bila na zmenku.

Nato je z nami spregovorila še njena sokomentatorka v oddaji Tanja Kocman, ki je razkrila, kako je videti zmenek z njo: "Večinoma je zanimiv. Jaz sem namreč sicer zelo zgovorna, ko pa mi je nekdo všeč, sem bolj molčeča. To je tudi edini znak, da mi je nekdo všeč. Takrat veš, da gre zmenek zelo dobro zate, čeprav je za druge morda videti, da dvema, ki sedita v tišini, ne gre dobro." Videz torej vara, je nasmejano zatrdila Tanja, ki je priznala, da je bila nazadnje na pravem zmenku pred tremi leti. Ko je to izrekla na glas, je tudi sama pokazala, da je nad tem dejstvom rahlo šokirana.

V oddaji Poroka na drugi pogled bodo tako trije komentatorji na glas povedali tisto, kar si zelo verjetno o dogajanju v šovu Poroka na prvi pogled mislimo vsi. Milan Gačanovič – Gacho obljublja, da bodo poskusili biti pri tem čim bolj duhoviti, sam pa je priznal, da v šovu navija za uspeh Hajdi in Anžeta: "On mora pokazati, da se on lahko nje dotakne. To mu pomeni veliko." Moški član komentatorske ekipe je nato razkril še svoj pogled na spolnost v odnosu: "Če se ujameš v seksu, je to zelo dobro oziroma odlično in zelo priporočljivo. Je pa to del veze, zato ta ne sme temeljiti samo na tem."

Oddajo Planet Vau lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.