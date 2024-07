Čeprav je Špela Grošelj trenutno samska, je voditeljici Evi Cimbola v Spotkastu zaupala, da nad materinstvom še ni obupala, saj je to njena "srčna želja". Celotnemu čustvenemu pogovoru, ki so ga večkrat prekinile solze, lahko prisluhnete že v petek!

Pevka in voditeljica Špela Grošelj se zadnje leto sooča z velikimi preizkušnjami, zaradi katerih se je spremenilo njeno življenje, pa tudi njen pogled na svet. "Primorana sem se bila resno vzeti v roke," je v Siolovem podkastu zaupala Evi Cimbola. Iskreno nista spregovorili le o materini bolezni, ampak tudi o Špelini želji po družini, zaradi katere je v preteklosti zapustila zvezo, saj si njen takratni partner tega ni želel.

Med pogovorom so Špelo večkrat premagale solze. Foto: posnetek zaslona

Je na vidiku nova ljubezen? Odgovor vas bo presenetil!

A 39-letna pevka ne pušča nobenega dvoma in na vprašanje o materinstvu odgovarja, da se bo to "definitivno zgodilo". "To je moja srčna želja," pravi. Zaradi nedvoumnega odgovora jo je Eva vprašala, ali je prava oseba, s katero bi si ustvarila družino, že kje blizu. Odgovor vas bo presenetil! Oglejte si zgornji posnetek, celotnemu pogovoru pa v novi epizodi Spotkasta prisluhnite že v petek.

Novi epizodi Spotkasta, v kateri Špela Grošelj med drugim pojasni, zakaj je mami ukinila zdravila, ter iskreno spregovori o vseh spremembah, ki so se ji zgodile v zadnjem letu, prisluhnite v petek.