Toliko za zasebni nastop računa Špela Grošelj

Voditeljica in pevka Špela Grošelj je razkrila, koliko računa za od trideset- do štiridesetminutni nastop na zasebni zabavi. Sama tudi ne ve, zakaj se o tem javno ne spregovori, in aktivno razmišlja, da bi cene objavila na svoji spletni strani.

Čeprav cene zasebnih nastopov niso javno znane, je zdaj o svojih zaslužkih na zasebnih dogodkih spregovorila pevka Špela Grošelj.

"Za presenečenje na zasebni zabavi brez banda, ki traja od trideset do štirideset minut, računam točno 777 evrov. Ljudje mislijo, da to stane 100 ali 200 evrov. To ni res. Nikoli nisem razumela, zakaj se o tem ne govori. Všeč sta mi Uroš in Tjaša Steklasa, ki imata za eno od svojih storitev, in sicer za videovoščilo za oboževalce, na spletni strani objavljen cenik. Razmišljam, da to storim tudi jaz," je povedala Grošljeva, ki ne razume, zakaj ljudje še vedno mislijo, da je vse zastonj, poroča Žurnal24.

Posname tudi video presenečenja za rojstni dan

Kot je povedala jo ljudje prosijo za posnetek, ki ga posname kot presenečenje za nekoga, ki ima rojstni dan. "Tudi to ima svojo ceno, v to vložim svoj čas, energijo, kreativnost in to ni zastonj. Zapomnite si, da ni nič v življenju zastonj,” je še dodala 39-letnica.

Cene 777 evrov pa ni izbrala naključno, saj je po poročanju Žurnal24 znesek za Grošljevo izračunala numerologinja Lili Sorum. Grošljeva velja za njeno redno stranko, saj jo svet numerologije zelo zanima, prav tako pa je februarja pevka za Žurnal24 priznala tudi, da pred prvim zmenkom numerologinji posreduje rojstni datum moškega in jo prosi za numerološki vpogled.