"Ni bilo nobenega večjega prepira. V skupini Magazin ostajam do konca poletja, jeseni pa začenjam samostojno kariero. S Tončijem Huljićem sem se dogovorila za nadaljevanje sodelovanja, še naprej bo pisal pesmi zame," je povedala 37-letna hrvaška pevka. Dodala je, da bo jeseni izdala novo pesem pod svojim imenom, do takrat pa bo s skupino nastopila na že dogovorjenih koncertih.

Kot razlog za odhod je navedla pritisk, ki ga doživlja že od začetka sodelovanja s skupino. "Z Magazinom povprečno izvedemo 70 koncertov na leto. To je predvsem poleti in v času božiča, ko imamo tudi po dva koncerta na dan. To je pri nas normalno," je povedala Šušnjara in izpostavila, da jo člani skupine ves čas spominjajo na "zlato dobo Magazina", ko so hodili v Rusijo in imeli tri mesece zapored po dva koncerta dnevno. "Povem jim, da so ti koncerti trajali eno uro, jaz pa pojem dve uri skupaj," je pojasnila za omenjeni portal.

Od začetka delovanja so zamenjali šest pevk

Hrvaška skupina Magazin iz Splita neprekinjeno deluje že od leta 1979. Sprva so se imenovali Mladi batali, po prihodu Tončija Huljića pa postali skupina Magazin. Od začetka delovanja so zamenjali številne člane, predvsem pevke. Med njimi so bile Majda Šoletić (1979–1982), Marija Kuzmić (1982–1983), Ljiljana Nikolovska (1983–1990), Danijela Martinović (1991–1996), Jelena Rozga (1996–2006) in Ivana Kovač (2006–2010). Šušnjara skupino zapušča po 14 letih delovanja, kdo jo bo nasledil, pa še ni znano. Poleg Šušnjare sta v skupini še dva ustanovna člana, Nenad Vesanović - Keko in Željko Baričić.

Med največjimi hiti skupine Magazin so sicer pesmi Rano ranije, Gutljaj vina, Sve bi seke ljubile mornare, Kokolo, Put putujem, Ti si želja mog života in številne druge.

