V meni je California, Ledena ptica, Ustavil bi čas, Stara barka in Reci, da si nora name so le nekatere uspešnice ene največjih glasbenih skupin v samostojni Sloveniji. Na sceno so skočili tik pred osamosvojitvijo, po prvih uspehih zajadrali v bolj rockerske vode, potem pa dosegli nov vrhunec v začetku tisočletja. S koncertnih odrov so se umaknili leta 2004 in skupaj zaigrali le še na kakšnem rojstnem dnevu.

Člani skupine California, ki je bila ustanovljena leta 1990. Foto: Domen Jančič

Zupan ni bil zadovoljen s koncertno formo svojega benda

Leta 2022 so se odločili za reaktivacijo skupine in se po 18 letih ponovno združili na odru Glavnega trga v Kranju. Takrat se je postavljalo vprašanje, ali bi se skupina lahko znova združila. Pevec skupine Matjaž Zupan je dejal, da je vse odvisno od tega, ali lahko ljudem predstavijo novo glasbo, in dodal, da še ni zadovoljen s koncertno formo svojega benda. Dve leti vaj sta očitno prinesli nekaj sveže energije, bend je spet bolje uigran, da pa vrnitev na mesto zločina ne bo le rutinska ponovitev koncerta izpred dveh let, so napovedali, da bodo zaigrali tudi nekaj nove glasbe.

"Med drugim boste lahko na tem nastopu prvič slišali tudi prihajajoč nov radijski singel, a naslova vam še ne izdam. Se nam je pa zdelo prav, da našim zvestim poslušalcem ob 35-letnici skupine California podarimo nekaj posebnega," je povedal frontman skupine.

Skupina California je junija 2022 do zadnjega kotička napolnila Glavni trg v Kranju. Foto: Anže Krže

