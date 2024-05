Štiri leta po zadnjem koncertu v Ljubljani je britanski glasbenik sinoči znova obiskal Stožice. To je bilo njegovo tretje prizorišče turneje, ki jo je pred dnevi začel v Dresdnu in nadaljeval v Zagrebu.

Obiskovalcem pripravili presenečenje

Britanski glasbenik je zbrane pozdravil v slovenščini z besedami: "Dober večer, Ljubljana!" Na odru uro in 45 minut dolgega koncerta sta mu družbo delala kitarist Dominic Miller in bobnar Chris Maas. Koncert so odprli s pesmijo Voices Inside My Head skupine The Police. V nadaljevanju so izvedli tudi uspešnice, kot so Message in a Bottle, Englishman in New York ter Every Breathe You Take.

Med koncertom so obiskovalcem pripravili tudi presenečenje. V nekem trenutku je 72-letni Sting v roke vzel klobuk, v katerem so bili naslovi pesmi, ki jih bodo zaigrali v nadaljevanju. Člani skupine so izžrebali pesmi Tea in Sahara, Why Should I Cry For You ter Mad About You.

Koncert so zaključili s pesmijo Roxanne. "Najlepša hvala, Ljubljana! Se vidimo spet!" je zaključil Sting in se v slovenščini zahvalil vsem obiskovalcem.

"Nimam besed, prečudovito, čustveno, nad pričakovanji," je po koncertu za STA komentirala poslušalka srednjih let. "Definitivno je popestril dogajanje v Ljubljani in glede na njegovo vitalnost trdim, da se bomo še videli v Stožicah," je dodal njen spremljevalec. V živo sta Stinga poslušala prvič, prav tako trojica mladih, ki bi si morda želela le nekoliko več njegove interakcije z občinstvom.

Štiri leta po zadnjem koncertu v Ljubljani je britanski glasbenik sinoči znova obiskal Stožice. Foto: STA

V Ljubljani ni nastopil prvič

Sting je v Ljubljani nastopil že večkrat, leta 2019 in leta 2011 v dvorani Stožice ter leta 2000 v Hali Tivoli. Na koncertu leta 2011 ga je spremljal Orkester Slovenske filharmonije, s katerim je v sklopu turneje Symphonicity izvajal skladbe v simfoničnih aranžmajih.

Mednarodno prepoznavnost je dosegel z zasedbo The Police, ki je nastala leta 1977. Skupina je objavila pet studijskih albumov in prispevala uspešnice, kot so Fields of Gold, Message in a Bottle, Roxanne ter Every Breath You Take. Po prenehanju delovanja zasedbe se je Sting sredi prve polovice 80. let odločil za samostojno pot, ki mu je prinesla številne nagrade in priznanja, med drugim 17 grammyjev. Med uspešnice samostojne kariere so se zapisale denimo Englishman in New York, Fields of Gold ter Shape of My Heart.

Že s skupino The Police je postal eden najbolje prodajanih glasbenikov, skupaj z njimi in samostojno pa je prodal več kot sto milijonov albumov. Nastopil je tudi v več filmih in ustvaril muzikal The Last Ship za Broadway. Svoj zadnji, 15. studijski album z naslovom The Bridge je objavil leta 2021.

Njegova tokratna turneja po Evropi bo trajala do konca avgusta, nato se bo s svojim repertoarjem preselil v ZDA.

