Duet Maraaya oziroma pevka Marjetka in producent Aleš Vovk - Raay sta prvič kot samostojna izvajalca nastopila v Križankah, kjer sta v več kot dve uri in pol trajajočem koncertu svojim oboževalcem z razširjeno zasedbo glasbenikov zaigrala vse svoje največje uspešnice, na odru pa so se jima pridružili tudi posebni gosti večera.

Oboževalci Maraaye so v toplem pomladnem večeru prišli na svoj račun, saj sta svoje poslušalce Marjetka in Raay takoj ogrela z energično ljubezensko pesmijo 1000 let, sledile pa so še pesmi Sva, njuna nova, še ne izdana pesem z naslovom Preproste stvari in pesmi Obujem nove čevlje in Bom že kako.

Marjetka in Raay sta v Plečnikovih Križankah z več kot 60 nastopajočimi proslavila tudi 20 let skupnega življenja in ustvarjanja. Na finalu turneje sta že predstavila nekaj tistega, kar šele prihaja – dva velika spektakla z gosti in talenti v hali Tivoli ter dvorani Tabor prihodnje leto.

"Nori občutki ... Bilo je nepozabno in ta izkušnja bo za vedno zapisana v najina srca," sta takoj po skoraj triurnem koncertu poskušala čustva in misli strniti gostitelja. "To je bila prekrasna najava turneje po gradovih, ki se začenja že v petek, hkrati pa finale zgodbe 20 čarobnih koncertov za 20 čarobnih let, ki sva jo v seriji dvoranskih koncertov po Sloveniji začela ob izidu najine prve plošče Pesmi, ki jih piše življenje. Večeri na gradovih Bogenšperk, Sevnica, Celje, Khislstein in Vurberk so naslednja postaja, kamor prihajava z najinim vrtiljakom čustev," sta še dodala.

Na odru tudi z zadnjim zmagovalcem Talentov

Kmalu se je Maraayi na odru pridružil zadnji zmagovalec šova Slovenija ima talent Domen Kljun, ki je najprej z njima zapel pesem Darilo, v drugem delu koncerta pa še pesem Življenje in pokazal svoj nesporen pevski talent.

Marjetka je z Domnom Kljunom, zadnjim zmagovalcem šova Slovenija ima talent, zapela dve pesmi. Foto: Marko Delbello Ocepek

Sledile so pesmi Nebesa, Here for you, Cilj in Lubi, ki sta jih slovenska predstavnika na Evroviziji leta 2015 odigrala v družbi zagrebškega godalnega kvarteta White Quartet. Nato pa se je duetu in glasbenikom na odru pridružil zbor Popsing, ki združuje pevke in pevce v Marjetkini pevski šoli. Skupaj so zapeli pesmi Dobr gre in glasbo ene izmed televizijskih nadaljevank.

Zagrebški godalni kvartet White Quartet Foto: Marko Delbello Ocepek

Svoj pevski talent je s pesmijo Zamrznjeni čas, ki sta jo Raay in Marjetka izvajala še v času Turbo Angelsov, pokazala tudi Raayeva mlajša sestra Aleksandra Vovk. Marjetka je na oder pred nadaljevanjem povabila tudi svoja sinova in družinskim trenutkom na odru so sledile pesmi, ki sta jih izvajalca namenila prav svojim otrokom: Zaklad in Drevo.

Glasbeni večer so popestrili številni plesalci in akrobati, med drugim plesno-akrobatski dvojec Acro Connection. Foto: Marko Delbello Ocepek

Čeprav se duetu na odru Križank ni uspel pridružiti Jan Plestenjak, je Maraaya v svojem slogu izvedla njihovo skupno pesem V naju še verjamem.

Sledile so še Le ob tebi in premierna predstavitev nove skupne pesmi dueta in Luke Basija z naslovom Tu. Ko je Basi sam izvedel še pesem Skrito v raju, se je za trenutek zazdelo, da je občinstvo prišlo na njegov koncert.

Marjetka in Luka Basi sta v duetu zapela skupno še neizdano pesem Tu, Basi pa sam še svojo uspešnico Skrito v raju, ki jo bo zagotovo izvedel tudi jeseni, ko se sam s samostojnim koncertom vrača v Križanke. Foto: Marko Delbello Ocepek

Na ta račun se je pošalila tudi Marjetka, ki je zadnjem delu koncerta zapela še Dober dan, Zdaj pa greš, sledila pa je še njuna priredba slovenske uspešnice Ne bom pozabil na stare čase, ki je dodobra razvnela občinstvo v Križankah. Sledila je še najnovejša pesem Zlata ribica in za konec koncerta še venček največjih uspešnic dueta Maraaya.

Kot sta še dodala gosta večera, so njune misli že zdaj usmerjene v pomlad 2025, ko bosta s prijatelji in talenti pripravila dva velika dvoranska šova v Mariboru in Ljubljani. "Marec se zdi še daleč stran, a midva se že pripravljava. Delček tega, kar bo mogoče videti tam, smo tako že nakazali z nocojšnjim koncertom in obiskovalce v Križankah 'pocrkljali' s tistim, kar nas čaka prihodnje leto," je zaključil duet Maraaya.

