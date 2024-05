Zavod IPF vsako leto predstavi uradne podatke o največkrat predvajanih skladbah na slovenskih radijskih postajah v preteklem letu. V letu 2023 je na prvem mestu Miley Cyrus z uspešnico Flowers, na drugem mestu največkrat predvajanih skladb, ki so jih zavrtele radijske postaje, pa so Joker Out s pesmijo Carpe Diem. Nina Pušlar je že pet let najbolj predvajana slovenska izvajalka.

Kot so sporočili iz zavoda IPF, dolgo med najbolj predvajanimi skladbami ni bilo domačih. Leta 2022 je bila prva slovenska skladba šele na 48. mestu.

Stanje se je v letu 2023 drastično spremenilo

Na dogodku v začetku maja je direktor IPF Viljem Hribar v novomeškem Anton Podbevšek teatru navzoče razveselil z informacijo, da se je stanje v letu 2023 drastično spremenilo in da so se na drugem mestu znašli Joker Out.

Joker Out so z evrovizijsko pesmijo Carpe Diem pristali na drugem mestu največkrat predvajanih skladb, ki so jih zavrtele radijske postaje. Foto: Urša Premik

Joker Out na dogodku niso bili prisotni, saj v tujini snemajo novo ploščo. Njihov predstavnik je prejel nagrado IPF za največkrat predvajano slovensko skladbo v 2023 in nagrado za proizvajalca tega fonograma, saj so Carpe Diem izdali v samozaložbi.

Nina Pušlar že pet let najbolj predvajana slovenska izvajalka

Podelili so tudi nagrado za najbolj predvajanega domačega izvajalca v preteklem letu nasploh. Naziv je ponovno osvojila Nina Pušlar, njena skladba Malo, malo je bila v skupnem številu predvajanj na desetem mestu, med prvih sto pa je imela še pesem Nina, Nina, Nina. Poleg tega ima Pušlarjeva tudi kot edina slovenska izvajalka dve skladbi med prvih petdeset v letu 2023.

"Mogoče se komu to zdi rutina, a jaz prejema priznanja za največkrat predvajano izvajalko nikakor ne dojemam tako. Letošnjega sem vesela ravno toliko kot prvega, ki sem ga prejela leta 2011 za skladbo Slečeno srce. Skrbno jih hranim na posebnem mestu, na svojem starem pianinu, na katerem pesmi tudi nastajajo. Vsako leto, ko mi je dano biti z občinstvom na koncertih, je zame dragoceno in vesela sem, da imam možnost ustvarjati glasbo ter jo deliti s poslušalci. Po pandemiji je ta stik v živo še toliko dragocenejši," je ob prejemu nagrade povedala Pušlarjeva.

"Z ekipo vrhunskih avtorjev in glasbenikov smo v zadnjih petih letih (na 14 letih podlage) veliko ustvarjali, kar mi je še vedno v veliko veselje in užitek. Veseli smo, da pesmi živijo na radiih in nastopih. Za glasbenika je to največje darilo," je še dodala Pušlarjeva.

"Mogoče se komu to zdi rutina, a jaz prejema priznanja za največkrat predvajano izvajalko nikakor ne dojemam tako. Letošnjega sem vesela ravno toliko kot prvega, ki sem ga prejela leta 2011 za skladbo Slečeno srce," je ob prejemu petega zaporednega priznanja za najbolj predvajano izvajalko povedala Nina Pušlar. Foto: Ana Kovač

Kot je še povedala, najbolj čutijo, da so pesmi našle posebno mesto v srcih poslušalcev, ko jih ljudje z njimi pojejo na koncertih, ko jim mladi pevci pišejo za instrumentalne podlage, učitelji in starši za note ter ko pojejo njihove pesmi na posnetkih na družbenih omrežjih, jih poslušajo na Spotifyju in YouTubu ali pa si zaželijo radijsko glasbeno željo, je ob prejemu petega zaporednega priznanja za najbolj predvajano izvajalko še povedala Nina.

Med sto največkrat predvajanih le sedem slovenskih

Podobno je imel med sto največkrat predvajanimi kar dve svoji skladbi tudi Žan Serčič. Na 35. mestu Pusti mi spomin, na 67. mestu pa še Pijan od ljubezni. Sicer je bilo med sto največkrat predvajanih sedem slovenskih.

Med sto največkrat predvajanimi skladbami je imel Žan Serčič dve skladbi, na 35. mestu Pusti mi spomin, na 67. mestu pa Pijan od ljubezni. Foto: Gaja Hanuna

Na tretjem mestu največkrat predvajanih skladb na slovenskih radijskih postajah v preteklem letu pa je Pink s pesmijo Trustfall.

Oglejte si še: