Takšnih Joker Out do zdaj nismo poznali

Tik pred veliko evropsko turnejo je skupina Joker Out predstavila novo skladbo. Ta v središče postavlja osebne misli in razmišljanja, ki dandanes spremljajo mnoge mladostnike.

Pesem Everybody’s Waiting je vzklila iz nenadnih napadov tesnobe, ki jih je frontman Bojan Cvjetićanin doživljal na odru in v vsakdanjem življenju.

V vse hitrejši družbi, ki jo vodita uspeh in individualizem, je tesnoba v neustavljivem porastu, a se zdi, da je še vedno nekako spregledana in prezrta, opozarjajo Joker Out, ki pravijo, da lahko njihova nova pesem deluje kot ventil, ki poslušalcu ponudi možnost, da se prepozna kot glavni akter zgodbe, prepozna lastne občutke in spusti napetost.

Prisluhnite:

Joker Out se sicer čez dva tedna odpravljajo na veliko evropsko turnejo, v okviru katere bodo nastopili v kar 13 državah, prvič tudi v Franciji, Belgiji in Italiji.

Oglejte si še: