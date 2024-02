Cenzurirali skladbo kultne slovenske skupine?

Skupina Borghesia, ki z nekajletnim premorom deluje že od leta 1981 in velja za eno bolj prepoznavnih na območju nekdanje Jugoslavije, je sporočila, da se sooča s cenzuro. Kot so pojasnili, so ponudniki več glasbenih platform, med drugim Spotify, Apple Music in Deezer, zavrnili predvajanje njihove skladbe Gaza Youth Manifesto, ki je nastala kot vnovičen poskus opozarjanja na dogajanje v Palestini.

Vokalni del skladbe sta izvedla Irena Tomažin in Dario Seraval. Aldo Ivančič je napisal glasbo ter poskrbel za aranžma, mix in produkcijo. Bas linijo na kitari je zaigral Nikola Sekulović, na električno kitaro pa Vitja Balžalorsky.

Skladbo lahko slišite tukaj:

Gre za uglasbeno besedilo manifesta, ki ga je leta 2011 na spletu objavila anonimna skupina palestinskih mladostnikov. Ti so v objavljenem besedilu opozorili na nemoč, ki jo občutijo ob nasilju Izraela in Hamasa, pa tudi na jezo ob političnih igrah množice vpletenih, od Fataha do Združenih narodov in ZDA.

Pojasnila, kaj je sporno, niso dobili

Tega besedila v obliki skladbe pretočne platforme ne želijo predvajati, je opozorila skupina Borghesia. "Ob naši prošnji za bolj natančno obrazložitev cenzure smo dobili sporočilo, da skladba ne izpolnjuje osnovnih usmeritev pretočnih glasbenih platform," so sporočili prek svoje založbe, "ob tej odločitvi se sprašujemo, kateri deli tega besedila ne izpolnjujejo usmeritev, ki jih narekujejo pretočne glasbene platforme? Kriterijev ne razumemo – je sporna beseda Fuck, sta to besedi Hamas ali Izrael? Eksplicitne razlage, kaj konkretno je v skladbi spornega, nismo prejeli."

Dodali so, da se jim je nekaj podobnega zgodilo že leta 2013, ko so omenjeni manifest palestinske mladine uglasbili prvič, in sicer v pesmi 194, ki je izšla na albumu And Men Created God. "Album je iz neznanega razloga izginil iz kataloga založbe Metropolis ter iz vseh pretočnih glasbenih platform," so opozorili.

Preberite še: