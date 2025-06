Večtisočglava množica praznovala z ALEJO

Naša najmodernejša nakupovalna destinacija je z dvodnevnim praznovanjem 5. obletnice vnovič dokazala, da je epicenter za nepozabna doživetja. Vrhunec z velikim brezplačnim koncertom z Joker Out in Jet Black Diamonds je bil prava zvočna in vizualna poslastica za vse generacije.

»ALEJA je zakon!«, »To je najlepše darilo, ki smo ga lahko dobili!«, »Že praznovanje z Nino Pušlar in Vladom Kreslinom je bilo top, letos pa je res noro.«. To so bili le nekateri odzivi navdušenja med več tisoč obiskovalci, ki so skupaj z ALEJO praznovali njeno 5. obletnico na brezplačnem koncertu na prostem s skupinama Joker Out in Jet Black Diamonds.

Oboževalk se je dobesedno trlo, vzdušje pa je bilo nepozabno. Foto: Janez Štrukelj / ALEJA

Najbolj vroč slovenski bend ta hip in vipavski rockerji so razvneli večtisočglavo množico, ki je popolnoma zapolnila prireditveni prostor in z njimi v en glas prepevala največje hite. Pevec skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin je povedal, da je ALEJA njihov prostor za druženje, saj živijo in vadijo v neposredni bližini in upa, da se čez pet let spet vidijo v ALEJI. Člani Jet Black Diamonds, ki so imeli enega večjih nastopov v njihovi zgodovini, pa so množico ogreli že v popoldanskem času.

Bojan Cvjetičanin je skupaj s člani skupine reden obiskovalec ALEJE, saj vadijo in živijo v neposredni bližini. Foto: Janez Štrukelj / ALEJA

Med publiko so bili tudi številni znani, med drugim smo med igralci opazili nasmejano Melani Mekicar in Uroša Smoleja, med glasbeniki pa Majo Keuc, Roka Trkaja, Aleksandra Kozmiča in Guštija. Praznovanje bo za vedno ostalo v spominu tudi oboževalkam, ki so bile izžrebane za fotografiranje in podpise s skupino Joker Out, kjer ni manjkalo niti solz sreče, objemov, podpisov na superge in nepozabne energije med vsemi zbranimi.

Na svoj račun so lahko na rojstnodnevnem žuru prišli tudi najmlajši obiskovalci, ki so bili obdani s cvetlicami. Osrednje prizorišče so preoblikovali v čarobno Cvetlično deželo, navdahnjeno z duhom flower powerja. Različni ustvarjalni kotički, povezani z rožicami, in poslikave obraza ter tatuji na temo rožic, je kronala zabava v družbi priljubljenih maskot HAPPY in Čebelice Maje.

Foto: Miro Majcen / ALEJA

»Z norim vikend paketom v flower power duhu in veliko pozitivne energije smo se želeli zahvaliti našim zvestim obiskovalcem in lokalni skupnosti. V ALEJI verjamemo, da si vsak prebivalec Slovenije zasluži vrhunsko doživetje. Tako že peto leto dokazujemo, da smo več kot nakupovalna destinacija. Smo stična točka za druženje, edinstvene dogodke in vrhunsko kulinariko kuhinj celotnega sveta. Za vse generacije,« je povedal Toni Pugelj, direktor ALEJE.

Vodja marketinga v ALEJI Klavdija Miklavžin Javornik (na sredini) v družbi Tea Čeha (člana Dunking Devils) in umetnostne drsalke Pine Umek. Foto: Janez Štrukelj / ALEJA

Naša najmodernejša nakupovalna destinacija tako v velikem slogu počasi stopa v poletje, kjer že napovedujejo nove aktivnosti. Tako bodo v ponedeljek, 9. junija, odprli padel igrišče nad mestom, dan pozneje pa se začne nova sezona torkovih after-work koncertov. Za konec šolskega leta pripravljajo zabavo 'silent disco' pod zvezdami s tremi zvrstmi glasbe in DJ-i, čez celotno poletje pa bodo tudi plesni večeri. Obiskovalci si bodo na velikem zaslonu lahko ogledali tekme bližajočega se evropskega prvenstva v košarki. Najmlajši pa bodo lahko v prijetno ohlajenem otroškem parku Planetu Lollipop v poletju uživali v številnih kreativnih delavnicah.

Naročnik oglasnega sporočila je ALEJA.