Pismo iz leta 2003 vsebuje več vrstic besedila, okoli katerega je narisana risba gole ženske. Kot navaja časopis, se pismo konča z besedami: "Vse najboljše za rojstni dan in naj bo vsak dan še ena čudovita skrivnost. Donald."

Trump je zanikal, da je napisal pismo ali narisal sliko, ter časopisu zagrozil s tožbo. "Nikoli v življenju nisem narisal slike. Ne rišem žensk. To ni moj jezik. To niso moje besede," je zapisal na svojem družbenem omrežju TruthSocial. Kot pravi, je Rupertha Murdocha, v lasti katerega je The Wall Street Journal, pred objavo opozoril, da je pismo ponarejeno.

Kmalu po Trumpovi objavi so uporabniki družbenih omrežij spomnili, da je Trump leta 2005 za dobrodelno dražbo narisal risbo newyorškega obzorja. Risba je bila leta 2017 ponovno prodana za 30 tisoč dolarjev.

Trump told the WSJ that it was impossible he wrote a 2003 birthday message to Epstein, which featured a bawdy line drawing of a woman, because "I never wrote a picture in my life."



This is a lie



In 2005, Trump drew picture of the NYC skyline for a charity auction.



It was… pic.twitter.com/UJ4R435qAc