Ženska, ki se je soočila s podivjanim tigrom

"Tistega, ki zajaha tigra, je strah, da bi sestopil z njega." To je kitajski pregovor, ki se je v 19. stoletju razširil po svetu. Tiger v tem primeru so teorije zarote, ki so Donaldu Trumpu in republikancem lani novembra pomagale do zmage na volitvah. Zdaj bi rad Trump razjahal tigra. Mu bo uspelo?

Ena od glavnih, če ne glavna teorija zarote je, da ZDA iz ozadja vlada z demokrati povezano pedofilsko omrežje. Začelo se je 30. oktobra 2016, ko je nekdo na Twitterju (zdaj se mu reče X) objavil lažno novico, da naj bi newyorška policija pri preiskavi elektronske pošte Hume Abedin odkrila pedofilsko omrežje, v središču katerega naj bi bila takratna demokratska predsedniška kandidatka Hillary Clinton.

Teorija zarote o satanistični kleti pod picerijo

To teorijo zarote so nato še podpihovali številni teoretiki zarot, med njimi razvpiti Alex Jones. Na koncu se je izcimila zgodba, da naj bi v kleti ene od washingtonskih picerij z demokrati povezani ljudje spolno zlorabljali otroke v satanističnih obredih.

Tej izmišljeni zgodbi je nasedlo veliko ljudi, med drugim tudi čisto povprečen Američan Edgar Maddison Welch, ki je 4. decembra 2016, torej že po ameriških predsedniških volitvah, oborožen vdrl v omenjeno picerijo in zaman iskali razvpito klet.

Epsteinovo omrežje mladoletnih prostitutk

Zgodba o pedofilskem političnem omrežju je dobila nov zagon, ko je bil julija 2019 aretiran znan ameriški finančnik Jeffrey Epstein. To je bil človek, ki je bil zelo povezan s političnimi in poslovnimi krogi. Z njim so se v preteklosti fotografirali in družili številni ljudje, tudi nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton in zdajšnji Donald Trump. Leta 2008 je bil obsojen zaradi spolnih odnosov z mladoletnicami.

Jeffrey Epstein je omrežje mladoletnih prostitutk vodil s pomočjo svoje britanske partnerice Ghislain Maxwell. Ta je bila leta 2021 obsojena zaradi vodenja omrežja mladoletnih prostitutk skupaj s svojim pokojnim partnerjem. Naslednje leto so ji tudi izrekli kazen – 20 let zapora. Foto: Guliverimage

Ponovno je bil aretiran julija 2019, in sicer zaradi suma vodenja omrežja mladoletnih prostitutk, ki jih je ponujal bogatim strankam. A sojenja ni dočakal, ker so ga 10. avgusta 2019 našli mrtvega v zaporniški celici.

Teorije, da so Epsteina umorili

Mrliški oglednik je sporočil, da je umrl zaradi samomora. A številni, zlasti navdušenci nad teorijami zarot, temu niso verjeli, zaradi česar so se začele širiti teorije, da so Epsteina umorili, da ne bi izdal imen vplivnih strank.

Čeprav se je Epstein družil s politiki in poslovneži iz vseh političnih taborov, so pred lanskimi predsedniškimi volitvami iz domnevnega Epsteinovega seznama strank pravo teorijo zaroto naredili Trumpovi republikanci. Ti so vladajoče demokrate obtoževali, da seznam skrivajo pred javnostjo, ter obljubljali, da ga bodo objavili, ko se bo Trump vrnil v Belo hišo.

Musk trdi, da je Trump v Epsteinovih dosjejih

Po volitvah od te obljube ni bilo nič. V začetku letošnjega junija je Elon Musk v času velikega spora s Trumpom v objavi na omrežju X celo zapisal, da je Trump omenjen v Epsteinovih dosjejih in da je to razlog, da niso javno objavljeni.

Ko je počilo med Trumpom in Muskom, je zadnji očital Trumpu, da noče objaviti Epsteinovih dosjejev, ker je omenjen v njih. Tudi napovedana Muskova Ameriška stranka si je kot glavni cilj zadala objavo Epsteinovih dosjejev. Foto: Reuters

V začetku letošnjega julija je ministrstvo za pravosodje, ki ga vodi Pam Bondi, sporočilo, da ne bo objavilo nobenih novih dokumentov, povezanih z Epsteinom. Še več, seznama naj sploh ne bi bilo. Zaradi te odločitve so številni pripadniki gibanja Maga, ki še vedno vztrajajo pri objavi Epsteinovega seznama, začeli grajati pravosodno ministrico.

Trump del pripadnikov gibanja Maga označil za neumne

Za zdaj je Trump zaščitil svojo pravosodno ministrico. V objavi na družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da fantastično opravlja svoje delo. Epsteina je opisal kot človeka, ki nikakor noče umreti, in trdil, da nikogar ne zanima Epstein. Zapisal je, da Epsteinov seznam ne obstaja oziroma da obstajajo lažni Epsteinovi dosjeji, ki so jih med drugim napisali Barack Obama, Hillary Clinton in Joe Biden.

Lahko bi rekli, da Trump pri Epsteinovi teoriji zarote skuša razjahati tigra, ki mu je pomagal lani novembra premagati Kamalo Harris. A ta tiger oziroma gibanje Maga, ki je prežeto s teorijami zarote, je že podivjal. Najprej se je ta "tiger" lotil Pam Bondi. Bo naslednja tarča sam Trump? Ta je namreč tiste pripadnike gibanja Maga, ki še vedno zahtevajo objavo Epsteinovega seznama, že označil kot zabite in dodal, da ne želi njihove podpore.

Graje na račun Trumpa

Na Trumpa so zaradi neobjave Epsteinovega seznama oziroma dosjeja že jezni tudi nekateri njegovi najbolj goreči podporniki. Tako ga je kritiziral vplivni desničarski bloger Mike Cernovich. Michael Flynn, Trumpov kratkotrajni svetovalec za nacionalno varnost, pa je na X zatrdil, da zadeva glede Epsteina ne bo izginila (kot misli Trump, op. p.).

Ameriški desničarski vplivnež Tucker Carlson je nedavno dejal, da je bil Epstein Mosadov agent in da si lahko le tako razložimo, kako je Epstein od učitelja v nekaj letih postal bogat finančnik. Foto: AP / Guliverimage

Igralka Roseanne Barr, zgodnja in goreče zvesta Trumpova podpornica, je zapisala: "Gospod predsednik – da, vprašanje Epsteina je za nas pomembno. Kako vam je lahko vseeno za trgovino z otroki za spolne namene? Končno razumite, kaj se dogaja."

Teorija, da je bil Epstein Mosadov agent

Po drugi strani pa zaradi Epsteinovega judovskega rodu že nastajajo teorije, da je bil v resnici agent izraelske tajne službe Mosad. To teorijo je na nedavnem vsakoletnem shodu mladih ameriških konservativcev Turning point USA širil nekdanji voditelj na Fox News Tucker Carlson. Nekdanji izraelski premier Naftali Bennet je to že zanikal, Carlsonove trditve zavrača tudi zdajšnja izraelska vlada.

Toda vlada Benjamina Netanjahuja se ni mogla upreti obrekovanju svojih domačih političnih nasprotnikov, piše švicarski medij Watson. Amihai Čikli, minister za diasporo, je svojemu odgovoru dodal, da ga zelo zanima tudi Epsteinova povezava z nekdanjima izraelskima premierjema Ehudom Barakom in Ehudom Olmertom (oba sta Netanjahujeva kritika, op. p.).