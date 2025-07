Leta 1500 je bila Evropa nepomembno obrobje Evrazije, v naslednjih stoletjih – vrhunec je bil v 19. stoletju – pa je zavladala svetu. Kako je Evropi oziroma Zahodu to uspelo? Temelje te prevlade so postavile znanstvena revolucija, racionalizem in razsvetljenstvo. Znanost je bila tudi temelj industrijske revolucije, glavnega stebra zahodne tehnološke in gospodarske svetovne prevlade. Vprašanje pa je, koliko časa bo Zahod še vladal svetu. Odmikanje od znanosti in znanstvene miselnosti, ki smo mu v ZDA priča še zlasti po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo, namreč spodjeda temelje zahodne moči.

Pomembna zgodba vzpona racionalistične in razsvetljenske zahodne oziroma evropske civilizacije od 16. stoletja naprej je bila tudi ustanovitev ZDA konec 18. stoletja.

Deistični temelji ZDA

Ne protestantski kalvinisti, tj. puritanci, največji vpliv na ustanovitev ZDA so imeli deistični racionalistični razsvetljenci. Deizem je nekakšna racionalistična teologija, ki je tudi v religiji poudarjala razum ter zavračala verska razodetja in cerkvene nauke. Vpliv racionalizma je čutiti tudi v ameriški zvezni ustavi, saj ta v nobenem členu ne omenja Boga (razen pri datiranju nastanka ustave) in je versko nevtralna.

Razsvetljenci oziroma racionalisti so lahko vtisnili tak družbeni pečat v nekdanjih britanskih severnoameriških kolonijah, ker je bila v prvih desetletjih v ZDA volilna pravica omejena le na ozek sloj prebivalstva.

Širjenje volilne pravice v ZDA

Lahko rečemo, da so bile ZDA v prvih desetletjih svoje zgodovina država deističnega absolutističnega razsvetljenstva. To se je spremenilo šele s postopnim širjenjem volilne pravice na široke sloje belopoltih moških v prvi polovici 19. stoletja. Nato je sledilo širjenje volilne pravice na osvobojene temnopolte moške. Na koncu je prišlo tudi do splošne ženske volilne pravice, ki je bila na zvezni ravni uvedena leta 1920.

Ustanovni očetje ZDA so izhajali iz tradicije evropskega racionalizma in razsvetljenstva, zdaj pa se ZDA odmikajo od tega izročila. Na sliki: prvi predsednik ZDA George Washington, ki je bil deistični kristjan. Foto: Wikimedia Commons

Seveda se lahko pri vzponu Kitajske, ki stavi na visoko tehnologijo in uradno prisega na komunistično ideologijo, vprašamo, ali bo Zahod še ohranil svojo svetovno prevlado oziroma koliko časa bodo ZDA še vodilna svetovna sila.

Znanost in racionalizem sta na udaru

Če sta znanost in racionalizem temelj svetovne prevlade, potem se nad ZDA zbirajo črni oblaki. V ZDA je zgodovinsko prisoten močan protirazsvetljenski iracionalizem, spomnimo se le na protiznanstveno zavračanje teorije evolucije. S populističnim gibanjem Maga in s preračunljivim populizmom Donalda Trumpa se je ta iracionalizem še izjemno okrepil.

Krči se javni denar za znanost, z Robertom Kennedyjem mlajšim je psevdoznanstveno proticepilstvo postalo del vladajoče državne politike. Teorije zarot se krepijo – na primer teorija o propadlem tartarijskem imperiju, katerega dedič naj bi bil Barron Trump.

Odbite iracionalne ideje

Poleg tega se nasploh v ameriški družbi krepijo oziroma pojavljajo nekatere že skoraj odbite iracionalne ideologije, najbolj absurdni so zagovorniki ideje, da Zemlja ni okrogla, ampak ravna površina.

Robert Kennedy mlajši, ki je velik nasprotnik cepljenja in navdušen nad teorijami zarot, je v Trumpovi administraciji postal kar minister za zdravje. Foto: Guliverimage

Na spletu lahko najdemo ljudi, ki zavračajo pitje pasteriziranega mleka, nekateri navijajo celo za uživanje surovega mesa. Vse več je tistih, ki mislijo, da je bil srednji vek vrhunec človeškega razvoja oziroma nekakšna zlata doba človeštva.

Konservativci in reakcionarji

Ne gre več za konservatizem, torej ohranjanje družbe, takšne, kot je, in zavračanje sprememb na horuk, ampak za reakcionarno iskanje neke domnevne zlate dobe v daljni preteklosti. Konservativec skuša ohraniti družbo, takšno, kot je, reakcionar jo želi potegniti nazaj v idealizirano preteklost, ki je nihče od živečih ni dejansko izkusil.

Vsekakor psevdoznanost in iracionalizem na dolgi rok spodjedata temelje zahodne civilizacije, kar ni dobra popotnica za merjenje moči med Zahodom in Kitajsko.