"Ničesar več ni na desnici. Vse je mrtvo."

Med pripadniki ameriške desnice, ki so zelo razočarani nad potezami Donalda Trumpa in republikancev nasploh, je tudi Richard Hanania. Ta je po rodu palestinski kristjan in je zelo dejaven na družbenih omrežjih.

Le grenkoba in zloba?

Nedavno je med drugim na omrežju X zapisal: "Na desnici ni ostalo nič drugega kot grenkoba in zloba. Ali Elon (Musk, op. p.) sploh še govori o Marsu? Se spomnite tehnooptimizma? Vse je mrtvo. Vsak, ki zdaj omenja te stvari, zveni, kot da se šali. Chudi* imajo popoln nadzor."

Endorse this. There's nothing on the right remaining but bitterness and spite. Does Elon even talk about Mars anymore? Remember techno-optimism?



All dead. Anyone who mentions these things now sounds like they're making a joke. The chuds are in complete control. https://t.co/sE1hjLe9fS — Richard Hanania (@RichardHanania) May 23, 2025

*Chud (izg. Čad) bi lahko na kratko in poenostavljeno opisali kot posmehljivko za desničarje, ki so naklonjeni teorijam zarot, iščejo samo negativno in nimajo človeške empatije.

Hananii je med drugim velik trn v peti Robert Kennedy ml. zaradi svojega zavračanja znanosti in nasprotovanja cepljenju. Ogorčen je tudi zaradi odpuščanja znanstvenikov, ki so se med drugim ukvarjali z zdravljenjem raka.

Trumpova protiintelektualna desnica?

"Trumpova desnica je globoko protiintelektualna. Ti tehnološki fantje (Musk, Peter Thiel in drugi podporniki Trumpa, op. p.) so stvari še poslabšali. Zanimajo jih fantazije, kot je potovanje na Mars, in njihovi lastni projekti, vendar se ne ukvarjajo s tistimi, ki razmišljajo o tem, kako spodbuditi znanstveni napredek," je zapisal Hanania.

Trump year-to-date cuts in scientific fields at the NSF



Mathematical sciences: -72%

Physics: -85%

Chemistry: -57%

Astronomy: -53%

Biotech, energy, and health sciences: -9%

Earth sciences: -80%



I feel stupid for once talking about DEI threatening science. — Richard Hanania (@RichardHanania) May 24, 2025

