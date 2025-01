Prihaja po 20. januarju čas razkritij velikih svetovnih skrivnosti?

Tehnološki milijarder Peter Thiel napoveduje, da bo novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump v svojem drugem mandatu v Beli hiši razkril velike skrivnosti. Med drugim tudi to, kdo je v resnici ubil ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja in kdo je odgovoren za izbruh pandemije covid-19.

Tehnološki milijarder Peter Thiel velja za velikega podpornika Donalda Trumpa. Podprl ga je že pred volitvami leta 2016, ko je bil zdaj veliki Trumpov podpornik Elon Musk še na strani demokratov. Zdaj Thiel v prispevku v Financial Timesu napoveduje, kaj se bo zgodilo po 20. januarju, ko bo Trump znova prišel v Belo hišo.

Trumpova apokalipsa?

Thiel piše, da je leta 2016 odhajajoči predsednik Barack Obama svojemu osebju povedal, da volilna zmaga Donalda Trumpa ni apokalipsa. To je bilo leta 2016 res, je prepričan Thiel, toda Obama leta 2025 ne bo mogel dati enakega zagotovila.

Kot trdi tehnološki milijarder, Trumpova letošnja vrnitev v Belo hišo napoveduje apokalipso oziroma razkritje skrivnosti starega režima. S starim režimom Thiel misli na oblastne strukture pred Trumpovim prvim prihodom na oblast leta 2017.

Stara garda, ki se je bojevala proti internetu?

"Ni treba, da razkritja Trumpove administracije upravičujejo maščevanje – obnova gre lahko z roko v roki s spravo. A da pride do sprave, mora najprej obstajati resnica," poudarja Thiel.

Bo Trump po 20. januarju odprl za zdaj zapečateno arhivsko gradivo, ki govori o atentatu na Johna F. Kennedyja? O tem atentatu so se že pred desetletji spletle številne teorije zarot. Foto: Guliverimage

Razkritje oziroma apokálypsis, kot oznako za razkritje piše Thiel v izvirni grški obliki, je po mnenju tehnomilijarderja tudi najmirnejši način reševanja po obdobju vojne med t. i. staro gardo in internetom, v kateri je zadnji zmagal. Stara garda je za Thiela oznaka za podpornike t. i. starega režima.

Domnevni kompleks za zatiranje resnice na spletu

Thiel nato omenja svojega prijatelja Erica Weinsteina, ki je varuhe skrivnosti pred internetom poimenoval Kompleks za zatiranje razširjenih zamisli (Distributed Idea Suppression Complex oziroma DISC v izvirniku).

Ta kompleks naj bi združeval medijske organizacije, birokracijo, univerze in nevladne organizacije, ki jih financira vlada in ki tradicionalno omejujejo javno razpravo.

Teorije o smrti Jeffreyja Epsteina

"Če pogledamo nazaj, je internet že začel našo osvoboditev iz zapora DISC, ko je leta 2019 v zaporu umrl finančnik in storilec kaznivih dejanj s spolnimi odnosi z otroki Jeffrey Epstein. Skoraj polovica anketiranih Američanov tistega leta ni zaupala uradni zgodbi, da je umrl zaradi samomora, kar kaže, da je DISC izgubil popoln nadzor nad pripovedjo," je prepričan Thiel.

Thiel omenja tudi smrt Jeffreyja Epsteina. Tega republikanci povezujejo z demokrati in zakoncema Clinton, medtem ko demokrati opozarjajo na druženje Epsteina in Trumpa (na veliki fotografiji v ameriškem kongresu vidimo njuno skupno fotografijo). Thiel samo omeni Epsteinovo smrt, pričakovano pa ne predlaga kakršnegakoli odprtja arhivov v povezavi z njo. Foto: Guliverimage

Seveda je tukaj treba omeniti, da je Epstein umrl v času Trumpovega predsednikovanja in da se je Trump v preteklosti družil z Epsteinom. Kljub temu skušajo republikanci iz dnevnopolitičnih razlogov Epsteina povezati izključno z demokrati. Tudi Thielova omemba Epsteina je seveda del te republikanske taktike.

Atentat na Johna F. Kennedyja

Thiel nato v svojem mnenjskem prispevku za Financial Times napiše, da je morda še prezgodaj, da bi odgovorili na vprašanja interneta o pokojnem Epsteinu, nato pa odpre vprašanje atentata na predsednika ZDA Johna F. Kennedyja novembra 2023 in trdi, da je čas za razkritje domnevnih ozadij tega atentata.

"65 odstotkov Američanov še vedno dvomi, da je Lee Harvey Oswald deloval sam. Kot na nenavadno postmoderno detektivsko zgodbo smo 61 let čakali na razplet, medtem ko osumljenci – Fidel Castro, mafijci iz šestdesetih let, Allen Dulles iz Cie – postopoma umirajo (v resnici so vsi omenjeni že umrli, nekateri že pred več desetletji, op. p.). Na tisoče zaupnih vladnih datotek o Oswaldu lahko obstaja ali pa tudi ne, toda odprtje (teh datotek, op. p.) za javni pregled bo ZDA prineslo nekaj zaključka," poudarja Thiel.

Izbruh pandemije covid-19

Druga domnevna skrivnosti, ki bi jo morala razkriti nova Trumpova administracija, je vprašanje izvora covid-19. Kot je prepričan Thiel, bi morala nekdanji vodja Nacionalnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni Anthony Fauci in njegov sodelavec David Morens odgovoriti na nekaj vprašanj.

Thiel omenja tudi razrešitev vprašanj o izvoru covid-19. Vemo, da so se glede njegovega izvora spletle številne teorije. Za zdaj še velja teza, da se je prvič pojavil na živilski tržnici v Vuhanu na Kitajskem, kjer je preskočil z neke živali na človeka. To tezo podpira tudi Kitajska, ki zavrača tezo o laboratorijskem izvoru smrtonosnega virusa. Veliko teorij o laboratorijskem izvoru novega koronavirusa je povezanih z vuhanskim inštitutom za virologijo, na katerem kitajska virologinja Ši Žengli (levo) že leta tudi z denarjem zahodnih držav preučuje viruse v netopirjih. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Med drugim bi morala odgovoriti na vprašanje, ali sta sumila, da je covid posledica kitajske raziskave, ki so jo financirali ameriški davkoplačevalci, ali pa sorodnega kitajskega vojaškega programa za razvoj biološkega orožja. Prav tako bi morala po Thielovem mnenju odgovoriti na vprašanje, ali je ameriška vlada ustavila širjenje tovrstnih vprašanj na družbenih omrežjih (pri tem Thiel pozabi, da je do januarja 2021 ZDA vladal Trump).

Thiel predlaga selektivno odpiranje arhivov

Thiel omeni tudi Južno Afriko (tam je nekaj let v otroštvu tudi živel), ki se je po koncu apartheida z grehi tega sistema soočila z uradno komisijo za resnico in spravo. Naloga komisije je bila, da bi pomagala ozdraviti državo in doseči spravo njenih ljudi z odkrivanjem resnice o kršitvah človekovih pravic, ki so se zgodile v obdobju apartheida.

Toda Thiel ne predlaga podobnega pristopa, ampak je prepričan, da bi morala nova Trumpova administracija na zgoraj omenjena vprašanja odgovoriti s postopnimi deklasifikacijami tajnih državnih podatkov. Takšen način naj bi bolj ustrezal Trumpovemu kaotičnemu slogu in internetnemu svetu, ki obdeluje in prekriva le kratke pakete informacij.

Thielov poskus manipulacije s selekcijo podatkov?

Seveda je razlog za postopno odpiranje za zdaj še tajnega arhivskega državnega gradiva, ki ga predlaga Thiel, v tem, da takšen način selektivnega odpiranja arhivov omogoča manipulacije in širjenje nadaljnjih teorij zarot. To tudi ni znanstveni zgodovinski pristop do omenjenih vprašanj.

Peter Thiel in Donald Trump sta postala zaveznika že pred volitvami leta 2016. Na fotografiji sta skupaj decembra 2016, po prvi Trumpovi zmagi. Thiel ima tako kot Musk v lasti podjetja, ki zelo sodelujejo z državo. Foto: Guliverimage

Tudi Thielov demonizirani ancien regime je le nova oznaka za globoko državo (ang. deep state). Pred volitvami leta 2016 je Trump napovedal boj proti njej. A seveda iz tega boja proti globoki državi (sam pojem globoke države je popolnoma nejasen in sodi bolj v teorijo zarot kot v polje realnih in racionalnih razlag, op. p.) potem ni bilo nič, tako kot Trump tudi ni zgradil obljubljenega velikega zidu na meji z Mehiko.

Fraza stari režim (ancien regime v izvirni francoski obliki) se je začela uporabljati že leta 1789, v času francoske revolucije. Gre za oznako fevdalno-aristokratskega obdobja pred revolucijo. Zdaj se ta oznaka pogosto uporablja za obdobje vladanja propadle oblasti.

Republikanske teorije zarot

Dejstvo je, da so številni podporniki republikancev zagovorniki teorij zarot. Takšna je bila teorija zarote pred predsedniškimi volitvami leta 2016, da naj bi ZDA vladalo tajno pedofilsko omrežje, ki v kleti neke washingtonske picerije spolno zlorablja otroke v satanističnih obredih.

Teorija zarote o pedofilskem omrežju demokratke Hillary Clinton je novi zagon dobila 28. oktobra 2017, ko je nekdo, ki se je skrival pod oznako Q in naj bi bil zaposlen v oblastnih strukturah, na spletni strani 4chan objavil več težko razumljivih zapisov z namigom, da se bliža aretacija Clintonove in drugih pripadnikov globoke države.

Poskus novih teorij zarot?

Skrivnostni Q oziroma QAnon je s svojimi objavami postajal vse bolj priljubljen med Trumpovimi najbolj gorečimi republikanskimi podporniki. Na koncu pa ni mogel preprečiti Trumpovega poraza novembra 2020, ki je bil posledica pandemije covid-19.

Thielove predloge selektivnega odpiranja državnih arhivov lahko tako razumemo tudi kot dajanje novega gradiva zagovornikom teorij zarot, da bi ti še vedno ostali politično zvesti republikancem, in kot poskus preusmeritve pozornosti javnosti. Še zlasti, ker za zdaj ne kaže, da bo Trump po volitvah izpolnil glavne predvolilne obljube.