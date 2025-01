Razkrit Muskov tajni načrt. To je za zdaj znano.

Najbogatejši človek na svetu Elon Musk s svojimi političnimi zavezniki razpravlja o tem, kako bi odstavili britanskega premierja Keira Starmerja še pred prihodnjimi britanskimi splošnimi volitvami, piše britanski medij Financial Times. Mu bo to uspelo ali pa je Musk precenil svoje moči?

Multimilijarder Elon Musk, ki je zadnje mesece tesen političen zaveznik Donalda Trumpa in bo imel tudi pomemben položaj v njegovi prihajajoči administraciji, se zadnje tedne zelo ukvarja z britansko politiko. Že avgusta lani je Musk na svojem družbenem omrežju X (nekdaj Twitter), ko so v Veliki Britaniji izbruhnili izgredi, usmerjeni proti priseljencem, čivknil: "Državljanska vojna (v Veliki Britaniji, op. p.) je neizogibna."

Muskovi napadi na Starmerja

Znova je Musk svojo ost proti laburistični britanski vladi, ki jo od julija lani vodi Keir Starmer (prej so od maja 2010 Britaniji vladali konservativci), usmeril v zadnjih tednih. Verjetno ni naključje, da je napade na Starmerja začel stopnjevati, ko so se nanj zaradi podpore vizumskemu sistemu H1B (temu sistemu je Trump pred volitvami očital, da odžira delo Američanom) usule kritike številnih protipriseljensko usmerjenih pripadnikov gibanja Maga.

Tema, s katero želi Musk strmoglaviti Starmerja, so spolne zlorabe mladoletnih deklet oziroma deklic (najmlajša žrtev je bila po poročanju BBC stara enajst let), ki so se odvijale zlasti v mestu Rotherham. Tu so pakistanske tolpe moških načrtno spolno zlorabile več kot 1.400 deklet oziroma deklic, večinoma belopoltih.

Ta organizirana posilstva so se dogajala že vsaj v poznih 80. letih, trajala pa naj bi vse do leta 2013. Medijsko razkritje teh dogodkov je bilo leta 2011, prvi pa je o tem poročal The Times.

Musk o osvoboditvi Britancev izpod tiranske oblasti

Musk pritisk na Starmerja izvaja zlasti z objavami na svojem družbenem omrežju X, kjer ima več kot 211 milijonov sledilcev. Njegove objave potem odmevajo v medijih. Med drugim je napisal, da bi morale ZDA osvoboditi Britance izpod tiranske oblasti. Tudi britanskega kralja Karla III. je pozval, naj razpusti parlament in tako omogoči nove volitve (te pravice kralj nima, op. p.).

Keir Starmer je bil med letoma 2008 in 2013 vodja britanskega javnega tožilstva, zaradi česar mu Elon Musk očita, da je sokriv za organizirana posilstva otrok. Starmer po drugi strani trdi, da je bil prvi, ki se je lotil azijskih skupin, ki so organizirano spolno zlorabljale otroke, in da je uvedel postopke, ki so omogočili lažje preganjanje teh dejanj. Foto: Reuters

Musk je zahteval novo nacionalno preiskavo spolnih zlorab, to pobudo pa je prevzela tudi konservativna stranka, a so laburisti, ki imajo v parlamentu večino, to pobudo zavrnili. Musk je Starmerju (tega je preimenoval v Starmtrooperja) že očital, da želi prikriti grozljive dogodke.

Zakaj Musk meni, da je Starmer sokriv posilstev

Starmer je bil med letoma 2008 in 2013 vodja javnega tožilstva v Angliji in Walesu, zaradi česar mu Musk očita, da je sokriv za organizirane spolne zlorabe. Britanski premier na to odgovarja, da je kot vodja javnega tožilstva v Angliji in Walesu sprožil prvi večji pregon azijske skupine, ki je spolno zlorabljala mladoletnice, in spremenil pristop k obravnavanju podobnih primerov.

Starmer je voditeljici konservativcev Kemi Badenoch v sredini parlamentarni debati o ustanovitvi nove nacionalne preiskave očital, da laži, dezinformacije in blatenje ne pomagajo žrtvam spolnih zlorab otrok. Keir je med drugim še dejal: "Danes zjutraj sem se srečal z nekaterimi žrtvami in preživelimi v tem škandalu in jasno so mi povedali, da želijo takojšnje ukrepanje, ne pa odloga nadaljnje preiskave."

Starmer je voditeljici torijcev še očital, da je bila ministrica za otroke in enakost (med letoma oktobrom 2022 in julijem 2024), a v parlamentu ni nikoli sprožila te zadeve.

Zakaj je bil Musk tiho, ko so bili na oblasti konservativci?

Do Muskovih dejanj je zelo kritičen novinar Financial Times Edwarde Luce. Ta je v svojem komentarju v omenjenem članku zapisal, da Muska pri svojih grajah Starmerja ne spodbuja dobrodelnost do angleških otrok, ki so bili žrtev tolp moških večinoma britansko-pakistanskega porekla.

Musk se je v zadnjih dnevih vpletel v britansko politiko tudi s pozivom po zamenjavi Nigla Faragea s položaja vodja Reformne stranke. Menda je razlog Farageevo nasprotovanje, da bi se v stranko včlanil zaprti desničarski in protiislamski aktivist Tommy Robinson (ta je na družbenih omrežjih zelo pogosto objavljal tudi prispevke o spolnih zlorabah otrok, ki so jih izvajale azijske tolpe, ni pa jih razkril, op. p.). Robinson je za Muska politični zapornik. Za novinarja Financial Timesa Luca je Muskova želja po zamenjavi Faragea še en dokaz njegovega slabega poznavanja britanske politike, saj je Reformna stranka Farageev osebni politični projekt. Musk je pred zahtevo po zamenjavi Reformni stranki menda obljubil donacijo v višini nekaj manj kot sto milijonov evrov. Farage zdaj trdi, da lahko njegova stranka zbere dovolj denarja tudi brez Muskove pomoči. Foto: Reuters

Škandali s spolnimi zlorabami otrok segajo v preteklost več kot dve desetletji, v katerih je bila skoraj vedno v Britaniji na oblasti konservativna vlada. "Musk takrat ni imel česa povedati," opozarja Luce in dodaja: "Odkar so prišli na oblast laburisti, pa je skrb za angleške otroke nenadoma postala njegova obsesija. Jess Phillips, ministrico v Starmerjevi vladi, je označil za apologetinjo genocida posilstev."

Zakaj je Musk tiho o ugrabljenih ukrajinskih otrocih?

"Trdi tudi, da je četrt milijona britanskih otrok sistematično zlorabljenih. Potrebovali bi poligraf z umetno inteligenco, da bi zajeli vse Muskove dezinformacije," je prepričan Luce. Po drugi strani Musk, ki ne skriva naklonjenosti do Putinove Rusije in prezira do Evrope, ni nikoli izrazil zaskrbljenosti za približno 20 tisoč ukrajinskih otrok, ki so bili ugrabljeni iz svojih domov in prisilno sprejeti v ruske družine.

Luce je tudi prepričan, da nenaklonjenost britanske javnosti do Muska omejuje njegov vpliv. Glede na nedavno anketo YouGov ima naklonjeno mnenje do multimilijarderja manj kot eden od petih britanskih anketirancev.