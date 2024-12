Vsi se s strahom sprašujejo, kaj hoče Elon Musk. To je znano.

"Državljanska vojna je neizogibna." Tako je multimilijarder Elon Musk čivknil letos avgusta na svojem družbenem omrežju X (nekdaj Twitter), ko so v Veliki Britaniji izbruhnili izgredi, usmerjeni proti priseljencem.

Pred volitvami nasprotnik priseljevanja …

Izgredi so izbruhnili po napadu v Veliki Britaniji rojenega najstnika afriških korenin Axela Rudakabana z nožem na skupino deklic. Tri od njih so umrle. Ker so se po napadu pojavile na spletu lažne informacije, da je napadalec musliman in prosilec za azil, se je jeza protestnikov usmerila zlasti proti muslimanom.

Musk je slab mesec pred omenjenimi izgredi in neredi javno podprl Donalda Trumpa za predsednika ZDA. Ena od glavnih tem, s katero je republikanec Trump skušal znova priti v Belo hišo, je bilo priseljevanje v ZDA, zlasti nezakonito priseljevanje. Najbolj so bili pred volitvami na udaru priseljenci iz Haitija, ki so jim na spletu lažno očitali, da kradejo mačke in pse, da jih lahko potem pojedo.

… po volitvah ga podpira

Po zmagi republikanca na novembrskih volitvah sta Trump in Musk postala skorajda nerazdružljiva, nekateri kritiki iz vrst demokratov Muska celo predstavljajo kot nekakšnega novega predsednika ZDA iz ozadja, Trumpa pa zgolj kot Muskovega služabnika.

Steve Bannon, nekdanji Trumpov svetovalec številka ena, proti Musku:

Steve Bannon on Elon Musk: “You’re not even an American, all you are is a globalist.”



You’ve got to hand it to Sloppy Steve. He talks about blacks getting proportionate representation in STEM and hates even white immigrants.



A true anti-racist nativist.

pic.twitter.com/uAw9tk4IUY — Richard Hanania (@RichardHanania) December 29, 2024

Po ameriških volitvah pa se je Musk, ki je sam južnoafriško-kanadskega porekla in je priseljenec v ZDA, iz nasprotnika priseljevanja prelevil v zagovornika priseljevanja. Podprl je namreč ohranitev vizumskega sistema H1B. Ta vizum ameriškim delodajalcem omogoča, da zaposlujejo tuje državljane za nekatere poklice. Musk je prepričan, da s tem sistemom v ZDA privabljajo najbolj nadarjene ljudi z vsega sveta. Musk tudi trdi, da ne podpira politike odprtih vrat za priseljence, ampak selektivno priseljevanje.

Spopad med Muskom in pripadniki gibanja Maga

Vizumski sistem H1B pa gre v nos gorečim nasprotnikom priseljevanja iz vrst gibanja Maga, ki podpirajo Trumpa, ker so prepričani, da ta sistem odžira delo Američanom. Tarča njihove jeze so postali zlasti Indijci, ki naj bi jih delodajalci zaposlovali kot poceni delovno silo.

Jezo nad Muskom stresata zlati desna vplivnica Laura Loomer in nekdanji Trumpov svetovalec v Beli hiši Steve Bannon (ta med drugim očita Musku, da sploh ni Američan in da je globalist). Trump se je za zdaj v tem spopadu postavil na Muskovo stran.

Pred volitvami v Nemčiji Musk podpira AfD

Če v povolilnih ZDA Musk podpira priseljevanje, pa v predvolilni Nemčiji (Nemci bodo odšli na volišča 23. februarja prihodnje leto) javno podpira AfD, stranko, ki nasprotuje priseljevanju. Pred dnevi je Musk celo javno podprl AfD v mnenjskem članku, objavljenem v Weltu oziroma v njegovi nedeljski izdaj Welt am Sonntag.

Tvit novinarja Michaela Martensa o Musku:

If you want to destroy the EU, support AfD. Musk wants it, so he does it. https://t.co/4tbR3nYkC0 — Michael Martens (@Andric1961) December 28, 2024

Vprašanje je seveda, zakaj se Musk, ki verjetno ne pozna podrobnosti nemškega političnega prizorišča, prav tako mu je najverjetneje tuja tudi nemščina (na svojem računu na X je napačno zapisal ime medija Welt kot Weld), tako vpleta v nemško politiko.

Želi Musk načrtno razbiti EU?

Novinar konservativnega medija Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Michael Martens je prepričan, da Musk podpira AfD zaradi strankinega nasprotovanja EU. Tako kot ruski predsednik Vladimir Putin naj bi želel Musk razbiti EU. Ker, tako Martens, ga kot milijarderja motijo pravila in regulativa v enotni EU. Z razbitjem EU pa bi Musk lahko pri zasledovanju svojih poslovnih ciljev izigraval eno evropsko državo proti drugi.

Pri Musku in njegovem odnosu do Nemčije pa ne smemo pozabiti, da ima daljne nemške prednike po materini strani. Njegova mama Maye Musk se je rodila v Kanadi, a je po očetu pensilvanijska Nemka (potomka Nemcev, ki so se iz Nemčije že pred stoletji naselili na območje te ameriške zvezne države Pensilvanije).

Mož, po katerem je Elon Musk dobil ime

Srednje ime njenega dedka Johna Elona Haldemana je bilo tudi njen navdih za ime prihodnjega najbogatejšega Zemljana. Njen dedek se je rodil leta 1871 v Minnesoti, njen oče Joshua Norman Haldeman pa leta 1902, prav tako v Minnesoti. Družina se je pozneje preselila v Kanado.

Zanimivo je tudi, da imajo v Nemčiji Haldemani korenine na Pfalškem, območju ob Renu, od koder je v drugi polovici 19. stoletja v ZDA prišel tudi Friedrich Trump, dedek Donalda Trumpa.

Joshua Haldeman je bil pred drugo svetovno vojno zagovornik tehnokratskega gibanja, ki je skušalo zamenjati predstavniško demokracijo in strankarsko politiko s tehnokracijo. Po mnenju tehnokratov, ki so delovali v ZDA in Kanadi, bi morali namesto politikov in poslovnežev oblast imeti v rokah znanstveniki in inženirji.

Zagovornik tehnokracije, ki ga aretira policija

V Kanadi so tehnokratsko gibanje zaradi nasprotovanja vojne proti Hitlerjevi Nemčiji prepovedali, a nato leta 1943 spet dovolili. Tehnokrati so se tudi zavzemali za združitev Kanade in ZDA v federacijo. Oktobra 1940 so zaradi članstva v tehnokratskem gibanju kanadski policisti aretirali tudi Joshua Haldemana.

John Elon Haldeman, po katerem je Elon Musk dobil ime:

My grandfather. John Elon Haldeman. Born Minnesota. @elonmusk not a perfume. pic.twitter.com/y99ZKkDOQN — Maye Musk (@mayemusk) August 17, 2013

Zanimivo je, da tudi Elonu Musku kritiki očitajo, da je nasprotnik demokracije, ki jo skuša zamenjati – ne s tehnokracijo, ampak z oligarhijo, to je vladavino najbogatejših.

Selitev v Južno Afriko

Joshua Haldeman se je po drugi svetovni vojni preselil v Južno Afriko. Tam se je njegova hčerka Maye poročila s premožnim Errolom Muskom, ki ima po očetu angleške, afrikanske in francoske korenine, po mami pa angleške. Errol Musk je med drugim zagovornik visoke stopnje rojstev, kar zagovarja tudi njegov sin Elon.