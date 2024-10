Superbogataši iz ozadja, ki bi radi vladali svetu?

V zadnjih tednih kampanje je eden od najopaznejših podpornikov republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa postal najbogatejši človek na svetu Elon Musk. Ta je za zdaj Trumpovo kampanjo podprl z več kot 75 milijoni dolarjev (69,6 milijona evrov). Ni pa ostal zgolj pri tem, saj se pojavlja tudi na njegovih shodih.

Musk odločno na strani Trumpa

Musk je v sedmih ključnih zveznih državah, kjer je izid med Trumpom in demokratko Kamalo Harris zelo tesen, zagnal posebno peticijo v podporo prvemu (svoboda govora) in drugemu dopolnilu ameriške ustave (pravica do orožja). Vsak dan bo v slogu loterije izžrebal enega podpisnika in mu dal milijon dolarjev (930 tisoč evrov).

Pogoj je, da je podpisnik registrirani volivec v eni od teh ključnih zveznih držav. V ozadju "loterije", ki je za nekatere sporna in celo nezakonita, je seveda želja po spodbujanju volivcev, da bi volili Trumpa.

Skesani Trumpovi milijarderji

Musk seveda ni edini superbogataš, ki podpira Trumpa. Republikanca podpira tudi soustanovitelj zasebnega sklada za upravljanje premoženja Blackstone Steve Schwarzman. Tako za Muska kot Schwarzmana je značilno, da ste v preteklosti zelo grajala Trumpa.

Steve Schwarzman spada med milijarderje, ki so podpirali Donalda Trumpa, se po njegovem porazu leta 2020 oddaljili od njega, zdaj pa so se spet zbrali ob njem. Na fotografiji skupaj s svojo ženo Christine Schwarzman. Foto: Guliverimage

Musk mu je svetoval, naj "obesi klobuk na klin in odjadra proti obzorju", Schwarzman pa je po napadu Trumpovih privržencev na kongres 6. januarja 2021 Trumpa opisal kot "žalitev demokratskih vrednot, ki so nam tako ljube".

Podobno je o Trumpu govoril Nelson Peltz, lastnik hedge sklada s Floride, ki je Trumpa 7. januarja 2021 opisal kot grozno človeško bitje in se javno pokesal, ker ga je volil na volitvah 2020.

Tudi naftni milijarder iz Oklahome Harold Hamm je lani za britanski poslovni medij Financial Times dejal, da želi, da Trump konča delitve in kaos ter se upokoji. "Zdaj je za Hamma kaos vreden tveganja," piše Financial Times.

Zakaj se milijarderji vračajo k Trumpu?

Zakaj se milijarderji vračajo k Trumpu, se sprašuje omenjeni britanski medij. Schwarzman trdi, da zato ker bodo demokrati škodili gospodarstvu. A novinar Financial Timesa Edward Luce dvomi o tej razlagi, saj se je Schwarzmanovo premoženje v času predsednikovanja Joeja Bidna več kot podvojilo, zraslo je na 50 milijard dolarjev (46,4 milijarde evrov).

Zanimivo je, da Trumpa nikoli ni podprl morda najbolj legendarni republikanski donator Charles Koch (na fotografiji skupaj s sinom Chasom Kochom). Politično omrežje, povezano z njim in njegovim pokojnim bratom Davidom, je ostalo uradno nevtralno v predsedniških tekmah v letih 2016 in 2020. Še več, pred letošnjimi volitvami je Kochovo omrežje v republikanskih primarnih volitvah podprlo Trumpovo protikandidatko Nikki Haley. Po njenem izstopu iz tekme se je Kochovo omrežje usmerilo na podpiranje republikanskih kandidatov na volitvah v zvezni kongres in na volitvah na ravni zveznih držav. Foto: Guliverimage

Bidnova leta so bila nasploh prijazna do ameriških superbogatašev. Petsto največjim podjetjem, ki so na ameriških borzah, se je premoženje, odkar je Biden prišel v Belo hišo, v povprečju povečalo za 50 odstotkov.

Kaj je v ozadju Muskove podpore Trumpa?

Kamala Harris, ki se označuje za kapitalistko, je še bolj prijazna do poslovnežev kot Biden. Predlaga na primer 28-odstotno obdavčitev kapitalskih dobičkov, Biden pa 39,6-odstotno.

Zakaj se torej v resnici (nekateri) milijarderji pridružujejo Trumpu, če jim tudi pod demokrat ni tako hudo? Kot piše Financial Times, se je Musk pridružil Trumpu, ker od njega hoče deregulacijo zakonodaje, ki zadeva samovozeča vozila, ter več pogodb med državo in njegovimi sateliti Starlink.

Elon Musk želi od Trumpa deregulacijo na področju samovozečih avtomobilov ter več donosnih pogodb med državo in njegovim Starlinkom. Foto: Reuters

Musk je po svoje tudi izjema, ker je njegovo bogastvo v času Bidnovega predsednikovanja upadlo. Krivdo išče med demokrati, češ da zagovarjajo pretirano regulacijo, ne v lastnih odločitvah, piše Luce.

Trumpova podpora Izraelu in vrtanje nafte brez omejitev

Miriam Adelson, vdova lasvegaškega igralniškega magnata Sheldona Adelsona, meni, da bo Trump boljša izbira za Izrael. Miriam Adelson, ki je rojena v Izraelu oziroma na območju mandatne Palestine, ki je zdaj del Izraela, je tudi lastnica košarkarskega kluba Dallas Mavericks.

Hammov vzgib za ponovno podporo Trumpa je Trumpova obljuba, da bo odpravil Bidnovo zamrznitev vrtanja na Aljaski. Med Trumpovimi novopečenimi podporniki so tudi navdušenci nad kriptovalutami, kot so Howard Lutnick in brata dvojčka Cameron in Tyler Winklevoss.

Trump je odkril kriptovalute

Te je Trump, ki je kriptovalute še pred leti imel za prevaro in prihajajočo katastrofo, med drugim dobil na svojo stran z obljubami o deregulaciji zakonodaje glede kriptovalut (najbolj znana je bitcoin) in zamenjavi predsednika Komisije za vrednostne papirje in borzo Garyja Genslerja. Privrženci kriptovalut tudi želijo, da Trump ameriški centralni banki prepreči, da bi izdajala lastni digitalni denar.

Nekoč je Trump kriptovalute označeval za prevaro in prihajajočo katastrofo, zdaj pa v iskanju podpore in donatorjev obljublja deregulacijo ter napoveduje, da bodo ZDA postale svetovna prestolnica kriptovalut. Foto: Guliverimage

V ozadju podpore Trumpa je morda tudi dejstvo, da se prihodnje leto izteče del davčnih olajšav, ki jih je Trump omogočil leta 2018. Nekatera znižanja ostanejo, kot je 21-odstotni davek na dohodke pravnih oseb, ostaja tudi 20-odstotni davek na kapitalske dobičke. Leta 2025 bo za zelo bogate največji udarec prepolovitev davčnih olajšav pri davku na dediščino.

Bill Gates doniral Kamali Harris

Seveda tudi Kamala Harris ni brez podpornikov iz vrst superbogatih. Po poročanju medijev lahko računa na podporo 81 milijarderjev. Med njimi je tudi ustanovitelj Microsofta Bill Gates, ki naj bi kampanjo Kamale Harris podprl s 50 milijoni dolarjev (46,4 milijona evrov). Za razliko od Muska pa Gates javno ne razglaša, koga podpira.

Morda je v ozadju donacij milijarderjev Kamali Harris strah za demokracijo, morda jih je strah inflacijskih učinkov Trumpove ideje o svetovni carinski vojni ter njegovih groženj po koncu neodvisnosti ameriške centralne banke, domneva Financial Times.

Trumpa podpira manj milijarderjev kot Kamalo

Bloombergova nedavna raziskava med milijarderji je pokazala, da Kamalo Harris podpira enaindvajset najbogatejših ljudi v državi – v primerjavi s štirinajstimi, ki podpirajo Trumpa. Razlika pa je v tem, da je Trump od teh podpornikov dobil več denarja. Njegova kampanja je veliko bolj odvisna od vse manjšega segmenta ultrabogatih konservativcev.

Med podporniki Kamale Harris je tudi Mark Cuban:

Demokrati so ohranili tudi prednost pred republikanci pri majhnih spletnih donacijah, medtem ko se republikanci zanašajo na višji odstotek velikih prispevkov.

Trump je bolj odvisen od milijarderjev kot Kamala

Konec septembra je 68 odstotkov prispevkov Trumpovi politični mreži prišlo od velikih donatorjev, medtem ko so demokrati imeli 59 odstotkov takšnih prispevkov. Z drugimi besedami, Trump potrebuje svoje milijarderje bolj kot druga stran. Zbrati več denarja od manj donatorjev je strategija republikanske stranke, piše The New Yorker.

Demokratska kampanja je sredi septembra objavila, da je v nekaj tednih zbrala milijardo dolarjev (928 milijonov evrov), kar je največja vsota, ki jo je kdaj zbral ameriški politik v tako kratkem času. Kamala Harris je samo septembra zbrala dvakrat več donacij kot Trump.

Se bo ponovilo leto 2016?

Bo to pomembno za volilni izid? V zadnjih dveh desetletjih je imel zmagovalec ameriških predsedniških volitev vedno več denarja na razpolago za kampanjo kot poraženi kandidat. Z opazno izjemo: Hillary Clinton leta 2016, še piše The New Yorker. In ne pozabimo, Hillary Clinton je porazil prav Trump.