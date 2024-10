Melania Trump o srečnem otroštvu v socialistični Sloveniji

"Objavljenih je bilo nešteto zgodb o mojem otroštvu, a pogosto zgrešijo bistvo ter slikajo mračno in netočno sliko mojega odraščanja. V resnici je bilo moje otroštvo polno sreče, lepote in pozitivnosti, daleč od tipične pripovedi deklice, vzgojene v komunistični družbi," je v svoji knjigi spominov zapisala najbolj znana Slovenka na svetu Melania Trump.

V knjigi z naslovom Melania je nekdanja prva dama ZDA in morebiti tudi prihodnja svoje odraščanje v Sevnici v Sloveniji predstavila kot srečno, piše britanski medij Daily Mail.

Melanijino čudovito življenje v socialistični Sloveniji

Njena mama Amalija Knavs, šivilja, vzgojena na kmetiji, kjer je Melanijin dedek Anton Ulčnik prideloval čebulo, in oče Viktor Knavs, prodajalec avtomobilov, sta njo in sestro Ines peljala na koncerta Eltona Johna (na tem koncertu je bila, ko je bila stara 14 let) in Tine Turner, zaradi česar se je počutila bolj povezano s sosednjima državama Italijo in Avstrijo kot z vzhodnoevropskimi komunističnimi državami.

Z očetom je obiskovala dirke formule ena, s starejšo sestro Ines pa je potovala v Benetke. Z družino so hodili na smučanje v Alpe, počitnice pa preživljali v Dalmaciji.

Zasebna varuška, ki je pekla torte, in očetovi prestižni avtomobili

Družina si je lahko privoščila zasebno varuško, za katero se je Melania spomnila, da je zanjo in za njeno družino izdelala čudovite rojstnodnevne torte, ki niso bile samo vizualno osupljive – okrašene z ročno izdelanimi sladkornimi rožami –, ampak tudi zelo okusne.

Melania v svojih spominih veliko piše o očetu Viktorju Knavsu in zdaj že pokojni mami Amaliji Knavs. Foto: Reuters

Njegov oče – zdaj ameriški državljan – je bil šofer, ki je postal prodajalec avtomobilov, zato je družinska zbirka avtomobilov poleg zbirke prestižnih mercedes-benzov vključevala ford mustang, nemške BMW-je in ford cougar XR-7.

Najlepši avto, ki ga je Melania videla

Melania, ki se je rodila leta 1970, ko je bil v Sloveniji še socialistični sistem, v knjigi obuja spomine na enega svojih najlepših spominov, ko je njen oče, ko je imela sedem let (torej leta 1977 ali 1978), domov v Sevnico pripeljal "osupljiv francoski citroen maserati". Avto je Melania opisala kot najlepši avto, kar jih je kdaj videla. Vožnjo z njim je opisala kot čisto avanturo, povezavo, stkano na odprti cesti, okus svobode.

Sevničanka je v svoji knjigi zavrnila opise svojega očeta kot komunista, češ da to ne odraža njegovih političnih prepričanj in da je bilo članstvo v stranki obvezno. "Njegova pripadnost komunistični partiji je bila obvezna, saj je stranka uvedla samodejno mesečno izplačilo dela njegove plače," trdi Melania.

Ob tem Daily Mail piše, da jim je neimenovani vir iz Sevnice povedal, da je članstvo v stranki pomagalo Knavsovi družini. V Melanijinem otroštvu je bilo le pet odstotkov Slovencev članov komunistične partije, piše britanski medij in še navaja, da jim je vir povedal, da ni jasno, ali je bil Viktor Knavs po prepričanju komunist ali pa je bil mogoče le pragmatičen.

Melania ponosna na podjetnost in delovno etiko svoje družine

"Moji družini je tako kot mnogim drugim uspevalo zaradi ambicioznosti, odločnosti in močne delovne etike mojih staršev," je v knjigi Melania še opisala življenje svoje družine v socialistični Sloveniji.

V knjigi Melania tudi piše o svojem dedku Antonu Ulčniku iz Rake in s ponosom pove, da je vzgojil novo vrsto čebule, raško čebulo, Raka onion ji pravi v angleščini.

Avtomobil citroen maserati, ki je tako navdušil Melanio. Fotografija, ki je simbolična, je iz leta 1971. Foto: Guliverimage

Potica in pizza

Melania, ki se je označila kot katoličanka, piše tudi o srečanju s papežem Frančiškom pred leti, ko jo je ta vprašal, ali svojemu možu peče potico. Melania pravi, da je najprej mislila, da je papež rekel pizza, šele pozneje je ugotovila, da govori o znani slovenski jedi.