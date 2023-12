Melania spet spregovorila o Sloveniji #video

Na slovesnosti, na kateri so ameriško državljanstvo podelili 25 osebam iz 25 držav, je Melania Trump med drugim dejala, da se je rodila in odrasla v slikoviti državi Sloveniji ter da sta ji starša vcepila delovno etiko.

Leta 1996 je Melania kot manekenka in fotomodel prišla v New York. "Takoj sem vedela, da želim, da ZDA postanejo moj stalni dom," je dejala in dodala, da je bila neznansko ponosna, ko je dobila ameriško državljanstvo. Melania je državljanka ZDA postala leta 2006. Leta 2018 sta postala ameriška državljana tudi njena starša Viktor in Amalija Knavs.

Govor Melanie Trump na slovesni podelitvi državljanstev ZDA v državnem arhivu (od približno 14 minute):

Na slovesno podelitev državljanstva v državnem arhivu je Melanio povabila uslužbenka arhiva Colleen Shogan. Njuno poznanstvo sega v čas, ko je bila Melania prva dama v Beli hiši.

Če javno nastopaški in robati Donald Trump z napovedmi ostrejše priseljenske zakonodaje in izgona nezakonitih priseljencev nabira volilne glasove med protipriseljensko usmerjenimi ameriški volivci, pa je več kot očitno, da Melania pred prihodnjimi predsedniškimi volitvami nagovarja ameriške državljane s priseljenskimi koreninami.