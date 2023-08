Poplave v Sloveniji: oglasila se je Melania Trump

"Mati narava nas neprestano opominja na svojo prevlado. Moje srce je z vzdržljivimi ljudmi, ki so izpostavljeni požarom na Havajih in poplavam v lepi Sloveniji," je na družbenem omrežju X zapisala nekdanja ameriška prva dama Melania Trump.

Mother Nature consistently reminds us of her dominance. My heart extends globally to the resilient people exposed to fires in Hawaii and flooding in beautiful Slovenia. — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) August 10, 2023

V Sloveniji se po uničujoči ujmi nadaljujeta sanacija in zbiranje pomoči za žrtve poplav. Vrstijo se dobrodelne akcije trgovcev, ki s humanitarnimi organizacijami ali posamično zbirajo pakete pomoči s prehrano in higienskimi pripomočki. Donacije za prizadete zbirajo tudi občine. Denarne pomoči bodo deležni tudi študenti, ki so utrpeli škodo.

Policijski helikopter dostavlja tudi sode nafte in rešuje živali

Policija s helikopterjem med drugim dostavlja tudi gorivo za težko mehanizacijo, ki je ključna za sanacijo toka Savinje, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU). Sode nafte so s pomočjo vitla pripeli na helikopter in jih podvesno prepeljali do lokacije. Iz Savinjske doline pa so s helikopterjem rešili tudi dva pujsa, so dodali.

Na zgornjem delu plazu nad Koroško Belo začeli dela za vzpostavitev alarmnega sistema

Stanje na plazu nad Koroško Belo je bilo tudi preteklo noč in dan po poročanju STA brez posebnosti in stabilno. Danes zjutraj so s pomočjo helikopterja stekla dela za ponovno vzpostavitev alarmnega sistema, ki bo predvidoma vzpostavljen v nedeljo. Do tedaj v veljavi ostaja vrsta ukrepov za zagotavljanje varnosti prebivalcev.

Na Prevaljah pričakujejo montažni most

Medtem ko v Mežici Slovenska vojska že postavlja montažni most in naj bi ga postavila do sobote, ga na Prevaljah pričakujejo drevi. Tam bo most čez Mežo v okviru pomoči Nemčije Sloveniji postavljen do nedelje. Montažni most pričakujejo tudi v Dravogradu. Na Koroškem tudi danes pomaga veliko ljudi, okrepljena je helikopterska pomoč.

Požari na Havajih zahtevali najmanj 36 življenj

Požari, ki so v torek izbruhnili na havajskem otoku Maui, pa so po poročanju lokalnih oblasti zahtevali najmanj 36 življenj, več tisoč ljudi je ostalo brez domov ali so se zatekli v zavetišča, nekateri celo v Tihi ocean. Na območju so razglasili izredne razmere. Ameriški predsednik Joe Biden je za pomoč ob požarih dal na voljo zvezno vojsko, poroča STA.