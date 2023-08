Večina se je že odpovedala štartnini, denar pa bo šel za pomoč

K24 trail je tekaška prireditev, kjer se zbere preko 500 udeležencev. Letos bi morala biti že četrta izvedba te športne prireditve, a so organizatorji sporočili, da je letošnji K24 trail odpovedan, prijavnina pa se prenese na prihodnje leto.

"Vsi, ki ste prijavljeni, se vam prijavnina prenese na izvedbo traila v leto 2024, za katerega verjamemo, da bo še boljši. Hvala vsem za spodbudne besede v zadnjih dneh, hvala za ponujeno pomoč in hvala za razumevanje," so zapisali na uradni spletni strani.

Prihajajo informacije, da se večina tekačev odpoveduje že plačani štartnini in na ta način želi pomagati prebivalcem Črne na Koroškem. Organizatorji pa za petek in soboto organizirajo delovno akcijo.

Spoštovani tekači in vsi, prijavljeni na delovno akcijo v Črni na Koroškem!

Potekala bo v petek in soboto, 11. in 12. 8. Zbrali se bomo ob 7. uri zjutraj na Slemenu. Pridite s čim manj avtomobili, s seboj pa prinesite lopate, motike, rokavice, vodo in hrano, ne pozabite na primerno obutev.

Z zbirnega mesta se bomo razporedili po lokacijah, saj povsod potrebujemo delovne roke.

Hvala, ker ste z nami. Skupaj za Črno!