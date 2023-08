Znano je, katere trgovine bodo odprte v nedeljo in med prazniki

Nekatere trgovine bodo odprte tako v nedeljo kot na praznična ponedeljek in torek. V skladu z odredbo, sprejeto pred dnevi, so v času intervencije po poplavah trgovine z živili, tehničnim blagom in otroško opremo lahko odprte tudi ob nedeljah in praznikih. Namen odredbe je olajšati sanacijo po katastrofalni ujmi. Objavljamo lokacije odprtih trgovin, iz družbe Lidl so nam sporočili, da odločitve glede delovnega časa še niso sprejeli.

Vseh 91 trgovin Hofer bo v nedeljo odprtih

Trgovine Hofer bodo v nedeljo odprte med 8. in 15. uro, v ponedeljek in torek pa bodo njihova vrata ostala zaprta.

"Z odprtjem trgovin v nedeljo bomo preprečili, da bi bile živilske trgovine zaprte tri zaporedne dni, in tako kupcem omogočili, da jim ne bo treba vseh nakupov opraviti v soboto. S tem bomo razbremenili tudi naše sodelavke in sodelavce, ki bodo delali v soboto," so sporočili iz družbe Hofer. Odločili so se, da z zaprtjem trgovin 14. in 15. avgusta tako svojim zaposlenim kot tudi dobaviteljem omogočijo dva zaporedna prosta dneva za reševanje težav po poplavah oziroma za solidarno pomoč drugim.

Trgovine Spar in Interspar odprte v ponedeljek

V Sparu Slovenija bodo v ponedeljek, 14. avgusta, med 8. in 13. uro odprli vse trgovine po Sloveniji z izjemo franšizne trgovine SPAR partner Nazarje, ki do preklica ostaja zaprta.

Trgovine SPAR in INTERSPAR bodo zaprte v nedeljo in na praznični torek, z izjemo dveh franšiznih trgovinah Spar v Komendi in na Muti, ki bosta odprti tudi v nedeljo in v torek.

Z odprtjem trgovin v ponedeljek po skrajšanem delovnem času bodo v Sparu kupcem omogočili nakup nujnih dobrin med dvema dela prostima dnevoma, hkrati tudi počitek zaposlenim in možnost, da solidarnostno pomagajo prizadetim v poplavah. Pred odločitvijo so se o tem posvetovali tudi s sindikati, so sporočili.

Seznam odprtih trgovin Tuš in Mercator