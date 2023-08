Šestan: Pomagamo lahko na veliko načinov, ne le z lopato

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Rad bi apeliral na ljudi, ki želijo pomagati na terenu, zelo veliko jih je in res se jim zahvaljujem, da jih je trenutno na terenu marsikje preveč, kar je problematično z varnostnih vidikov. Zato prosim, da se na pomoč odpravijo organizirano. Res hvala vsem, ki so pripravljeni pomagati, ampak delati je treba z neko mero odgovornosti z vseh strani. Ne moremo vsi naenkrat z lopato," je v pogovoru na Valu 202 poudaril poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.

"Naprošam vse tiste, ki organizirajo prostovoljne akcije, da se prijavijo v aplikaciji za pomoč, ki smo jo zagnali v ponedeljek," je dodal Šestan. Te akcije bodo nato usklajene z občinami, tako da bo poskrbljeno za vodenje in varnost, saj majhna občina težko usmerja vse, ki bi radi pomagali.

"Res ne želimo poškodb in nikakor ne bi radi zapirali območij, čeprav nam zakon to omogoča, zato se na pomoč odpravljajmo organizirano," vsem na srce polaga Šestan.

V aplikacijo za pomoč se je do zdaj prijavilo že skoraj 25 tisoč ljudi. Šestan pojasnjuje: "Posamezniki bodo prek aplikacije k nudenju pomoči pozvani kasneje kot skupine zaradi organizacijskih in logističnih zalogajev. Zato bi rad povedal, da lahko tudi posamezniki v okviru občinskih akcij pridejo v organizirano skupino. Delo z organizirano skupino je mnogo lažje in učinkovitejše," dodatno poudarja Šestan.

Veliko je načinov, kako lahko pomagamo

Ne nazadnje pa lahko dela prost dan v ponedeljek izkoristimo tudi drugače kot na terenu. "Lahko ponudimo pomoč tudi humanitarnim in prostovoljskim organizacijam, ki ljudem v stiski pomagajo vse dni v letu. Na primer, lahko tudi vprašamo domače gasilsko društvo, ali potrebujejo kakšno pomoč, in podobno," našteva Šestan.

Zbrana denarna sredstva kažejo, da smo na pravi poti. "Take nesreče nas vendarle povežejo in upam, da se bo ta povezanost preselila tudi na druga področja," je dejal Šestan, ki je prepričan, da solidarnostni entuziazem tudi po ponedeljku ne bo popustil. "Upam, da bo prehod iz intervencije v sanacijo potekal čim bolj neopazno," je dodal.

Srečko Šestan si je v letih vodenja civilne zaščite pridobil izjemen ugled. Ko reče, da delajo vse, kar lahko, mu ljudje zaupajo. Kako je nositi tako odgovornost? "S tem nisem obremenjen, že vse življenje delam pošteno. Odkrit sem, vedno sem povedal, kar je bilo treba, včasih tudi za ceno tega, da sem jih sam dobil po hrbtu."

Pričakovanja ljudi so izjemno visoka

Prebivalci od države zdaj pričakujejo veliko. "Pričakovanja so visoka, a vlada je po moji oceni ustrezno odreagirala, da bo pomoč prebivalstvu čim bolj učinkovita. Tudi premier Golob je pred dnevi vlado opozoril, naj ne obljublja stvari, ki niso uresničljive. Verjetno se pojavi tudi kakšna takšna, ampak upam, da bomo lahko vsi skupaj kot država naredili čim več, da bodo ljudje na prizadetih območjih lahko zadihali," je dejal dolgoletni poveljnik civilne zaščite.

Breme države bo izjemno veliko, največji izziv bo urejanje vodotokov, cest in mostov, saj gre za velike finančne zalogaje, za stvari, ki se jih ne da urediti čez noč. Seveda pa sta pomembna tudi posameznik in njegovo imetje, je dodal Šestan.