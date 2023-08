Hidrolog svari: Na tem področju pričakujemo naveč težav #video

"Jutri popoldne nas bo od zahoda dosegla hladna fronta, ki ne bo prinesla obilnega dežja, bo pa ob njenem prehodu možen nastanek neviht. Predvsem na Primorskem bodo te nevihte imele nekaj več moči, tako da so tam možni sunki vetra in ob nevihti tudi možnost toče. Potem v noči na ponedeljek se pa ozračje res umiri," je izpostavil Gregorčič.

"Posamezne evakuacije še potekajo, cestna povezava do Črne na Koroškem še ni vzpostavljena. Ko bo stanje voda to omogočalo, bo treba pregledati vse poplavljene mostove, strokovnjaki že na več lokacijah," je povedal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.

Kodre: Gre za katastrofalne dogodke

"Najbolj kritično je bilo na območjih Spodnjesavinjske in Zgornjesavinjske doline. Predvidevamo, da je prišlo do res katastrofalnih in res izjemnih dogodkov, predvsem v zgornjesavinjski dolini. Enako velja za Črno na Koroškem. Govori se o 500 do tisočletnimi povratnimi dobami," je pojasnila direktorica direkcije za vode Neža Kodre.

Na seji vlade tudi evropski komisar Janez Lenarčič

Ob 11. uri se bo sestal svet za nacionalno varnost, ob 13.00 pa še vlada. Seje vlade se bo udeležil tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Vlada bo po napovedih predsednika vlade Roberta Goloba sprejela predlog novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, kar so sprva načrtovali po parlamentarnih počitnicah. Premier pričakuje, da se bodo poslanci kljub počitnicam sestali v prihodnjem tednu in novelo sprejeli.

Pristojni državljane prosijo, naj se ne odpravljajo na nenujne poti. Vlada bo po Golobovih besedah preučila možnost, da bi bile to nedeljo trgovine izjemoma odprte, da se ljudem ne bi bilo treba odpravljati po nujnih nakupih že danes.

Kot je na petkovi novinarski konferenci dejal obrambni minister Marjan Šarec, bo Slovenija zaprosila za mednarodno pomoč, razmere po državi pa si bo v prihodnjih dneh ogledal tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

Zaradi obilnega deževja so v petek poplavljali vodotoki, dvigovala se je podtalnica, sprožilo se je več zemeljskih plazov. Posredovali so gasilci, vojaki ter druge enote in službe, ki so reševali ljudi, živali in premoženje. Na več lokacijah so posredovali tudi helikopterji policije in Slovenske vojske.