Situacija ponekod vedno hujša. Razmere v Črni na Koroškem alarmantne. #vŽivo

Slovenski vojski se kljub prizadevanjem še vedno ni uspelo prebiti do Črne na Koroškem, kjer so zaradi katastrofalnih poplav mnogi brez vode, elektrike in mobilnega signala, poroča Radio Slovenija. Znova bodo poskušali danes zjutraj, vendar mnoge prizadete lokacije še vedno niso dostopne.

7.33 V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica se je zrušil strop

7.07 Zgodaj zjutraj reševali voznico

6.50 Stanje na cestah še naprej porazno. Povezava s Štajersko samo preko Dolenjske.

6.41 Hudourniške poplave se ponekod še stopnjujejo

6.35 Evakuirali še en kamp

6. 30 Arso: Sava bo največji pretok v spodnjem toku dosegla v naslednjih urah

6.25: Črna na Koroškem odrezana od sveta

6. 20. Zaradi izrednih razmer se bo sestal svet za nacionalno varnost

Petkovo deževje je obilico težav povzročilo tudi domovom za starejše. Največ težav imajo zaradi poplavljenih poslopij, motene preskrbe z elektriko in vodo, otežene dostave hrane ter nedostopnosti zaposlenih do delovnih mest. Po vsej državi imajo težave tudi pri izvajanju storitve pomoči na domu, so sporočili z ministrstva za solidarno prihodnost.

O poplavljenih poslopjih poročajo iz domov starejših v Mengšu, Trzinu, Medvodah in Kranju ter iz Centra slepih in slabovidnih Škofja Loka. Poplavilo je delavnico varstveno-delovnega centra Ince v Mostah ter prostore varstveno-delovnih centrov Jesenice in Saša v Mozirju. V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica se je zrušil strop, poškodovanih ni bilo.

Danes zgodaj zjutraj so gasilci na Koroškem iz avtomobila rešili voznico, poroča Radio Slovenija. Več informacij za zdaj ni znanih.

Padavine bodo čez dan postopno slabele

Danes bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo čez dan postopno slabele. Na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 25 stopinj Celzija, napoveduje Arso.



Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, popoldne tudi posameznimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem okoli 23 stopinj Celzija.

6.50 Stanje na cestah še naprej porazno. Povezava s Štajersko samo preko Dolenjske.

Štajerska avtocesta je še vedno zaprta v obe smeri. Pot med Ljubljano in Mariborom je v obe smeri možna samo preko dolenjske avtoceste.

6.41 Hudourniške poplave se ponekod še stopnjujejo

Na Gorenjskem in Koroškem ter na območju Idrijskega, Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja so se tudi ponoči pojavljali močnejši nalivi, zato se hudourniške poplave večjega obsega na teh območjih še vedno stopnjujejo. Naraščajo reke v južni Sloveniji in se ponekod razlivajo. Številne ceste ostajajo zaprte.

Kot so danes sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje, se je izrazit poplavni val na Savinji, Kamniški Bistrici in Gradaščici pomikal dolvodno, Poljanska Sora pa tudi v spodnjem toku že poplavlja v večjem obsegu.

6.35 Evakuirali še en kamp in prebivalce Medvod, zaskrbljenost v Brežicah

Zaradi visokega vodostaja Save so ponoči evakuirali obiskovalce kampa v Čateških toplicah in tudi nekatere prebivalce Medvod, poroča spletni portal RTV Slovenija.

V občinah Brežice in Krško so aktivirali gasilce za polnjenje in nameščanje protipoplavnih vreč.



Včerajšnje dogajanje v Škofji Loki.

6.30 Arso: Sava bo največji pretok v spodnjem toku dosegla v naslednjih urah

"Veliko rek v osrednji, severni in vzhodni Sloveniji še vedno poplavlja. Sava poplavlja v večjem obsegu, v spodnjem toku bo dosegla največji pretok v naslednjih urah. Drava je v zgornjem toku ustaljena, v spodnjem toku pa se njeno naraščanje umirja. Mura v Gornji Radgoni se bo v prihodnjih urah ustalila pri okoli 1400 kubičnih metrov na sekundo," napoveduje agencija za okolje.

"Reke, ki so včeraj poplavljale na širših območjih, upadajo, vendar zaradi padavin počasneje kot običajno in z vmesnimi manjšimi porasti. Podoben trend upadanja bo tudi danes čez dan. Naraščajo reke v južni Sloveniji, posamezne se razlivajo ob strugah. Danes bodo še naraščale. Krka bo močneje narasla in poplavljala na območjih pogostih poplav.V nedeljo se bodo hidrološke razmere v večjem delu države umirjale. Krka bo še naraščala, prehodno lahko ponovno nekoliko narastejo predvsem reke na jugu in vzhodu države," še pojasnjujejo.

Arso je izdal rdečo stopnjo opozorila za vso državo z izjemno Primorske, kjer velja oranžno opozorilo. Večji del dneva še lahko pričakujemo razlivanja rek, opozarja hidrolog Janez Polajnar. Danes zjutraj bo konica pretoka na Savi na Jesenicah na Dolenjskem med 3600 in 3900 kubičnih metrov na sekundo. Razmere naj bi se začele umirjati v popoldanskih in večernih urah oz. v noči na nedeljo, napoveduje.

6.25: Črna na Koroškem odrezana od sveta

Slovenski vojski se kljub prizadevanjem še vedno ni uspelo prebiti do Črne na Koroškem, kjer so zaradi katastrofalnih poplav mnogi brez vode, elektrike in mobilnega signala, poroča Radio Slovenija. Znova bodo poskušali danes zjutraj, vendar mnoge prizadete lokacije še vedno niso dostopne.

"Na razpolago imamo do 500 vojakov, vsi še niso na terenu. Upam, da bodo tekom jutrišnjega dne ceste že toliko prevozne, da bodo ekipe lahko prišle na lokacije," je včeraj zvečer poudaril obrambni minister Marjan Šarec.

Foto: Slovenska vojska



V okolici Mozirja je včeraj odneslo plinsko cisterno.

6.20: Zaradi izrednih razmer se bo sestal svet za nacionalno varnost

Ob 11. uri se bo sestal svet za nacionalno varnost, zatem še vlada. Ta bo po napovedih predsednika vlade Roberta Goloba sprejela predlog novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, kar so sprva načrtovali po parlamentarnih počitnicah. Premier pričakuje, da se bodo poslanci kljub počitnicam sestali v prihodnjem tednu in novelo sprejeli.

Pristojni državljane prosijo, naj se ne odpravljajo na nenujne poti. Vlada bo po Golobovih besedah preučila možnost, da bi bile to nedeljo trgovine izjemoma odprte, da se ljudem ne bi bilo treba odpravljati po nujnih nakupih že danes.

Kot je na petkovi novinarski konferenci dejal obrambni minister Marjan Šarec, bo Slovenija zaprosila za mednarodno pomoč, razmere po državi pa si bo v prihodnjih dneh ogledal tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

Zaradi obilnega deževja so v petek poplavljali vodotoki, dvigovala se je podtalnica, sprožilo se je več zemeljskih plazov. Posredovali so gasilci, vojaki ter druge enote in službe, ki so reševali ljudi, živali in premoženje. Na več lokacijah so posredovali tudi helikopterji policije in Slovenske vojske.