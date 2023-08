Zgodovinski rekordi: reke še niso imele takšnih pretokov

Danes je po prvih ocenah najvišje do zdaj izmerjene vrednosti doseglo več vodotokov v severnem delu države, med drugim Sava (Medno), Poljanska Sora (Žiri), Lučnica (Luče), Kamniška Bistrica (Kamnik), Meža (Otiški vrh) in Mislinja (Dovže).

Danes je po prvih ocenah najvišje do zdaj izmerjene vrednosti doseglo več vodotokov v severnem delu države, med drugim Sava (Medno), Poljanska Sora (Žiri), Lučnica (Luče), Kamniška Bistrica (Kamnik), Meža (Otiški vrh) in Mislinja (Dovže). Foto: Arso

Več vodotokov v severnem delu države je danes po prvih ocenah doseglo najvišje do zdaj izmerjene vrednosti, poroča agencija za okolje (Arso). Po podatkih ob 16. uri so to Sava v Mednem, Poljanska Sora v Žireh, Lučnica v Lučah, Kamniška Bistrica v Kamniku, Meža v Otiškem vrhu in Mislinja v Dovžah, so zapisali na Twitterju.