Katastrofalne razmere: ljudje s strahom zrejo v nebo, v Celju evakuirali več kot štiri tisoč ljudi #vŽivo #video

Črne napovedi meteorologov so se uresničile, Slovenija je pod vodo in skrbi dejstvo, da najhuje šele prihaja. Zaradi izjemno slabe hidrološke napovedi in velike verjetnosti razlitja Savinje so v Celju že dopoldne evakuirali okoli 300 ljudi, popoldne pa še dobrih štiri tisoč prebivalcev, ki so jih nastanili v dvorani Zlatorog. Gasilci v Mengšu so dopoldne iz tamkajšnjega vrtca na varno evakuirali 22 otrok. Ponekod na najbolj prizadetih območjih so ljudje ostali brez strehe nad glavo, brez hrane in vode so zbežali iz domov, v trgovinah že zmanjkuje ustekleničene vode. Spodbudne novice pa prihajajo z Gorenjske, kjer se razmere nekoliko umirjajo, a se prebivalci bojijo novih padavin. Marsikje je motena oskrba s pitno vodo in električno energijo. Voda odnaša vse pred seboj, tudi življenja. Policija je do zdaj potrdila tri smrtne žrtve. Reke na severu države so po podatkih Arsa dosegle najvišje do sedaj izmerjene vrednosti.

Predsednik vlade Robert Golob se je zaradi izrednih razmer vrnil z dopusta. Ob 19.30 uri bo skupaj z obrambnim ministrom Marjanom Šarcem, poveljnikom Civilne Zaščite Srečkom Šestanom in hidrologom Janezom Polajnarjem predstavil razmere po Sloveniji ob poplavah. Novinarsko konferenco bomo na Siol.net spremljali v živo.

Na terenu je 250 vojakov z vso možno mehanizacijo, aktivirane so bile vse sile zaščite in reševanja, če ne bo šlo drugače, bodo reševali tudi s sanitetnimi oklepnimi vozili, je dejal minister za obrambo Marjan Šarec.

V državi vladajo izredne razmere, aktiviran je državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. Sprožen je načrt Vihra, na terenu so vse razpoložljive enote Slovenske vojske in Civilne zaščite.

Celje pod vodo, evakuacija v zaključni fazi

V Celju so poplavljeni Medlog, del Špice, mestni park in oba bregova Polul. Vodostaj je zaenkrat stabilen, vsi mostovi pa so zaprti, je sporočila Mestna občina Celje. V zaključni fazi je tudi evakuacija širšega dela mesta, evakuiralo se je dobrih štiri tisoč prebivalcev.

Evakuacija Lisc, Špice, Otoka, starega mestnega jedra, Brega in spodnjih Polul je v zaključni fazi, navajajo na občini. Namestitve so zagotovljene v Mladinskem centru Celje, ki je že poln, v Dvorani Zlatorog, za nepokretne osebe v Domu sv. Jožefa, skupino otrok iz Hotela Faraon pa so sprejeli na Domu na Svetini v Občini Štore.

Na omenjenih območjih sta izklopljena tudi elektrika in plin. Velja ukrep prekuhavanja vode in prepoved približevanja vodotokom.

Kot so še navedli na občini, Šmartinsko jezero zaenkrat ne predstavlja grožnje, v normalnem stanju zaradi protipoplavnih ukrepov so za zdaj tudi pritoki Koprivnica, Voglajna in Hudinja. Vsi ostali pritoki so že v poplavnem območju.

Zaradi izrednih razmer je Mestna občina Celje na Poklicni gasilski enoti Celje vzpostavila klicni center. Občanke in občani, ki potrebujejo nujno pomoč, lahko pokličejo na telefonsko številko (03) 428 09 00 ali pišejo na elektronski naslov civilna.zascita@celje.si . V nujnih primerih lahko pokličejo tudi na številko 112. Protipoplavne vreče je mogoče dobiti v prostorih Poklicne gasilske enote Celje, so še navedli na občini.

Česa takega v Sloveniji ne pomnimo

V Sloveniji je v 12 urah padlo rekordno število padavin, med 100 in 200 litrov dežja na kvadratni meter, kolikor običajno pade v mesecu dni.

Težišče padavin se je v zadnjih urah pomaknilo nad vzhodno Slovenijo. Na zahodu države se hidrološka situacija umirja, vendar Poljanska Sora še vedno poplavlja, poroča Agencija za okolje (Arso).



Več vodotokov v severnem delu države je danes po prvih ocenah doseglo najvišje do sedaj izmerjene vrednosti, poroča Arso. Več o tem si lahko preberete v spodnjem članku.

Za vse, ki ste utrpeli škodo v poplavah

Zaradi posledic obilnih padavin so predvsem na Celjskem in Savinjskem zaprte nekatere poslovalnice, zavarovance spodbujajo k prijavi škode na daljavo, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav. Vse prebivalce so pozvali, naj najprej poskrbijo za lastno varnost.

Voda zalila vrtec v Mengšu, gasilci evakuirali 22 otrok

V Mengšu, kjer je potok Pšata že v jutranjih urah prestopil bregove, so gasilci iz vrtca Gobica na varno evakuirali 22 otrok. Kot je povedal predsednik prostovoljnega gasilskega društva Mengeš Sandi Jaklič, so občane Mengša o nevarnosti poplav obvestili okrog 6. ure zjutraj, že uro kasneje pa je potok Pšata prestopil bregove.

"Pod vodo je bilo tri četrtine Mengša, telefoni in odzivniki so nam ponoreli. Zdaj je nivo Pšate zelo upadel, ljudje kličejo za črpanje vode. Se pa bojimo naslednjega vala in bomo na terenu cel vikend," je poudaril Jaklič.

Narasla voda je v Mengšu zalila tudi vrtec Gobica, zato so morali gasilci na varno evakuirati 22 otrok. Otroke so najprej evakuirali v višje nadstropje vrtca, zatem pa so jih preselili na nadomestno lokacijo v vrtcu Sonček. Obvestili so tudi starše, naj pridejo po otroke, je dodal Jaklič.

Ponekod po državi so vrtci zaprti.

Pri evakuaciji pomagajo tudi policisti. Med drugim so iz stavbe rešili dva otroka, na območju naselja Most v občini Žirovnica pa so pomagali pri evakuaciji 18 oseb.

Policisti pomagajo predvsem na območju Kamnika, Medvod in Komende, pa tudi na širšem celjskem območju. Na najbolj izpostavljenih območjih pomoč nudijo trije policijski helikopterji. Iz Mengša, Celja, Nazarij in Raduhe rešujejo mamice z otroki in nosečnice ter jih predajajo nujni medicinski pomoči.

Pri reševanju pomagajo tudi gorski reševalci. Tako so v Škofji Loki skupaj s posadko helikopterja Slovenske vojske rešili štiri osebe iz najbolj ogrožene hiše, več oseb so s helikopterjem rešili tudi v kampu Menina planina. V teku pa je tudi več reševanj iz hribov.

Na Gorenjskem se razmere nekoliko izboljšujejo, a bojijo se novih padavin

Na Gorenjskem se situacija nekoliko umirja, saj je intenziteta padavin upadla. Še vedno je najhuje na območjih Škofje Loke, Gorenje vasi - Poljan in Tržiča. Evakuacije so zaključene, v teku je vzpostavljanje cestnih povezav. Po znižanju voda se začenja tudi črpanje vode iz objektov, bojijo pa se novih padavin.

"Ljudi, ki jih je bilo treba umakniti, smo vse umaknili, sedaj tečejo aktivnosti črpanja vode in čiščenja objektov," je pojasnil poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid. Vsako novo deževje bo situacijo znova poslabšalo, je opozoril Šmid in dodal, da vsi štabi civilne zaščite ostajajo v pripravljenosti, tudi regijski štab bo ostal aktiven preko noči in celotnega konca tedna.

Stanje v Poljanski dolini se sicer počasi vendarle umirja. Tako je tudi v Žireh, kjer je voda poplavila več kot 100 objektov. Ob upadu voda se razkriva vse več posledic ujme, ki je povzročila veliko škode na objektih in infrastrukturi. Kot ugotavlja poveljnik Civilne zaščite Žiri Janez Tratnik, je šlo za dogodek večjih razsežnosti, posledice pa bodo terjale dolgotrajno sanacijo.

V Škofji Loki je na terenu še vedno okoli 120 gasilcev. Kot so sporočili iz občine, so nekatere vasi še vedno nedostopne in nekateri objekti še vedno pod vodo. Ljudi, ki so bili življenjsko ogroženi, so evakuirali, in sicer štiri osebe, med katerimi je bila tudi ena invalidna, s helikopterjem, ostale pa s čolni.

V tržiški občini je pretok Tržiške Bistrice še vedno visok, Mošenik pa se je vrnil v strugo. Kot poročajo z Občine Tržič, so uspeli na električno omrežje znova priključiti prebivalce Raven, v Podljubelju pa je plaz odnesel napeljavo. Poleg tega v Podljubelju večji plaz ogroža hišo, katere stanovalce so zato začasno izselili.

Razmere v Ravnah se umirjajo, poteka sanacija in čiščenje, za naprej pa so pripravljeni hlodovina in protipoplavne vreče za zaščito objektov pred morebitnim ponovnim prestopom struge. Cesta Tržič-Ravne-Podljubelj je še vedno zaprta. Vse prebivalce pa pozivajo k previdnosti, saj se je na območju občine sprožilo veliko plazov.

Motena oskrba z električno energijo in s pitno vodo

Motena je tudi oskrba z električno energijo in s pitno vodo. Na Gorenjskem je trenutno brez električne energije približno 2.700 uporabnikov. Najbolj kritično je na Škofjeloškem, kjer sta zaprti dostopni cesti v Selško in Poljansko dolino. Voda je sprožila številne zemeljske plazove, poplavila transformatorske postaje, odnesla pa je tudi srednjenapetostni daljnovod v Poljanski dolini. Odprava posledic na distribucijskem omrežju bo dolgotrajna in zelo zahtevna, so sporočili iz Elektra Gorenjska.

Odzvali so se tudi v Trgovinski zbornici Slovenija. Kot so zapisali, se zavedajo resnosti razmer, v tej luči pa so se zavezali, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da bodo prodajalne po državi čim bolj normalno preskrbljene. Da bi omogočili nemoteno oskrbo prebivalstva, so na gospodarsko ministrstvo in na predsednika vlade Roberta Goloba posredovali prošnjo, da se za nedeljo odobri možnost enkratnega in izrednega odprtja trgovin.

V nekaterih trgovinah na prizadetih območjih zmanjkuje ustekleničene vode

Nekateri trgovci so bili zaradi močnih nalivov in posledično hudih poplav, kakršnim v Sloveniji še nismo bili priča, prisiljeni zapreti določene poslovalnice. Vsi poročajo o povečanem povpraševanju po ustekleničeni vodi. Ponekod na najbolj prizadetih območjih te že zmanjkuje. Kot pojasnjujejo trgovci se jo trudijo dodatno dostavljati, pri čemer je to zaradi stanja na cestah oteženo.

V Celju stekla evakuacija

V Celju je stekla evakuacija celotnega območja Lisc na desnem bregu in Trubarjeve, Malgajeve do Ljubljanske ulice in celotnega starega mestnega jedra na levem bregu Savinje, so sporočili iz celjske občine.

Na širšem Celjskem je treba tudi prekuhavati vodo.

Voda odnaša hiše, mostove, ceste, ...

Po Sloveniji smo priča srhljivim prizorom. Celotne vasi so dobesedno pod vodo, ljudje so se zatekli na strehe hiš in drevesa. Voda odnaša vse pred seboj, od električnih vodov, do plinske cisterne in hiš. Na Ljubnem so visoke vode odnesle tri hiše, v Kamniku je odneslo del mostu čez Kamniško Bistrico na cesti med Stahovico in Kamnikom.

Poplave so povzročile številne težave v cesntem in železniškem prometu.