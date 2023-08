Slovenija je pod vodo, ljudi je strah. Kaj bo povedal premier Golob #vŽivo

Po Sloveniji smo priča srhljivim prizorom. Celotne vasi so dobesedno pod vodo, voda vdira v stanovanja, ljudje so se zatekli na strehe hiš in drevesa. Marsikdo je moral zbežati od doma, deroča voda je odnašala vse pred seboj, od električnih vodov, do plinske cisterne in hiš. Na Ljubnem so visoke vode odnesle tri hiše, v Kamniku je odneslo del mostu čez Kamniško Bistrico, narasla Mislinja je prelomila most med Dravogradom in Slovenj Gradcem.

Regijski štab Civilne zaščite Gorenjska je aktivirala 16 občinskih štabov Civilne zaščite, 94 prostovoljnih gasilskih društev, 5 poklicnih gasilskih enot in 16 enot Civilne zaščite. Skupaj s @policija_si je na terenu 1200 sodelujočih.⛑️ pic.twitter.com/0LgD9PBlhY — Uprava RS za zaščito in reševanje (@URS_ZR) August 4, 2023

Ljudje s strahom pričakujejo, kaj prinaša noč. Padavine se namreč spet krepijo in se bodo razširile nad vso državo, poroča Agencija za okolje (Arso).

❗ Padavine se ponovno krepijo. Trenutno močneje dežuje predvsem v zahodni polovici države, ponoči pa se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije.



❗ Zvečer in ponoči se bodo krajevno še pojavljali dolgotrajni nalivi. pic.twitter.com/acY4gP0dmU — ARSO vreme (@meteoSI) August 4, 2023

Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je sporočil, da so na prošnjo uprave za zaščito in reševanje aktivirali urgentno satelitsko spremljanje poplavljenih območij in zemeljskih plazov v Sloveniji, ki pomaga reševalnim in drugim službam pri odzivanju na hude poplave, z imenom CopernicousEMS.