Predsednik vlade Robert Golob predčasno prihaja z dopusta

Predsednik vlade Robert Golob je v prvem odzivu na ujmo, ki je prizadela Slovenijo, danes dopoldne poudaril, da je varnost prebivalk in prebivalcev na prvem mestu. Sistem zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah deluje, vse ekipe na terenu dajejo vse od sebe, da pomagajo ljudem. Pozval je k upoštevanju navodil pristojnih služb in zaščiti lastne varnosti.

V luči silovite ujme nacionalnih razsežnosti predsednik vlade dr. Robert Golob predčasno prihaja z dopusta. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) August 4, 2023

Zaradi trenutnih razmer je predsednik vlade predčasno zaključil dopust in se bo danes, ob 18.30 uri, v prostorih Ministrstva za obrambo sestal s predstavniki štaba Civilne zaščite. Prav tako je premier zaradi silovite ujme nacionalnih razsežnosti za jutri ob 11. uri sklical Svet za nacionalno varnost v razširjeni sestavi. Jutri se bo ob predvidoma 13.00 sestala vlada.

Pirc Musar: Sprejemajo se vsi potrebni ukrepi za zaščito ljudi

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v odzivu na današnje izredne razmere zaradi poplav v državi zagotovila, da se sprejemajo "vsi potrebne ukrepe za zaščito ljudi, ki so v tem trenutku možni in izvedljivi". Pirc Musarjeva je izrazila sočutje in podporo vsem, ki so utrpeli škodo, ter sožalje svojcem žrtev, in se zahvalila vsem, ki nudijo pomoč.

"V teh težkih trenutkih, ko nas je prizadela naravna katastrofa v obliki poplav, želim izraziti svoje globoko sočutje in podporo vsem vam, ki ste utrpeli škodo. Žal je prišlo tudi do izgub človeških življenj, zato vsem svojcem izrekam globoko sožalje," je zapisala predsednica republike.

Naša država se po njenih besedah sooča s preizkušnjo, ki zahteva enotnost, medsebojno pomoč in hitro ukrepanje. Spomnila je, da so strokovne ekipe "že od ranega jutra na terenu in se borijo proti poplavam ter nudijo pomoč vsem, ki so se znašli v stiski". "Gasilcem, vojakom, policistom, reševalcem, pripadnikom Civilne zaščite, prostovoljcem in vsem, ki se nesebično trudite, da bi zaščitili življenja in premoženje, izrekam iskreno hvaležnost in globoko spoštovanje," je navedla.

Pojasnila je, da so s pristojnimi službami in vlado v stalnem stiku in spremljajo razmere. "Zagotovim lahko, da se sprejemajo vsi potrebni ukrepi za zaščito ljudi, ki so v tem trenutku možni in izvedljivi. Naša prednostna naloga je zagotoviti varnost in pomoč vsem tistim, ki jo potrebujejo," je poudarila.

Po njenem prepričanju je pomembno, da "ostanemo povezani in se medsebojno podpiramo in pomagamo v teh zahtevnih trenutkih". "Poskrbimo za starejše in druge ranljive posameznike, ki potrebujejo našo pomoč in podporo," je pozvala.

"Vsem tistim, ki ste prizadeti, sporočam: Niste sami! Z vami smo in storili bomo vse, kar je v naši moči, da vam pomagamo," je zagotovila. Ob tem je prebivalce prosila, da sledijo navodilom pristojnih služb, zaupajo reševalnim ekipam in ostanejo na varnem do njihovega prihoda. "Verjamem, da se bomo, kot smo že mnogokrat v preteklosti, tudi tokrat združili kot narod in situacijo premagali skupaj," je dodala.

"Pretresena sem, ko vidim, kakšna je neizmerna moč narave"

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je medtem v odzivu na današnje izredne razmere zaradi poplav v državi izpostavila, da zdaj ni čas za politične delitve, temveč za združevanje in tovarištvo in za pomoč najšibkejšim. Izrazila je podporo vsem, ki pomagajo ljudem na prizadetih območjih in izrekla sožalje svojcem smrtnih žrtev.

Naravne ujme, ki so zajele Slovenijo, so že zahtevale svoje žrtve, tako življenja posameznikov kot tudi gmotne žrtve, je v sporočilu za javnost izpostavila Urška Klakočar Zupančič.

"Pretresena sem, ko vidim, kakšna je neizmerna moč narave in kaj vse je uničeno. Z grozo gledam posnetke poplav, uničenih hiš, cest in ostale infrastrukture. Vsaka smrtna žrtev je preveč," je izpostavila. Ob tem je vsem svojcem smrtnih žrtev v osebnem imenu in imenu vseh poslank in poslancev DZ izrekla iskreno sožalje ter sočutje vsem, ki so jih poplave prizadele in oškodovale.

Vremenoslovci napovedujejo nadaljevanje obsežnih padavin, zato je po mnenju Klakočar Zupančičeve zdaj čas, da stopimo skupaj in si pomagamo. "Zdaj ni čas za politične delitve, zdaj je čas združevanja in tovarištva. Ne pozabimo na šibkejše v naši družbi, otroke, starejše in živali," je izpostavila.

Izrekla je tudi podporo in čestitke gasilcem, civilni zaščiti, posameznikom, Slovenski vojski ter ministroma za okolje in prostor ter obrambo in njunima ekipama, ki se borijo in pomagajo ljudem na prizadetih območjih.