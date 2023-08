Po državi tulijo sirene. Kaj storiti, če zaslišite alarm?

"Ne podcenjujte moči vode!" svari Uprava za zaščito in reševanje. Sirene za splošno nevarnost so se zaradi povečanega vodostaja reke Save oglasile tudi v Ljubljani na Brodu, v Tacnu, Črnučah, na Ježici, v Zalogu in Novih Jaršah. O poplavah poročajo iz Tomačevega. Če na poplavljenem območju zaslišite alarm, se čim prej umaknite v višje nadstropje stavbe oziroma na čim višje ležeče območje, ki ga voda še ni dosegla, opozarjajo.

Pretoki rek na območju Mestne občine Ljubljana (Mali Graben, Sava) so visoki in večina od njih še narašča. Gradaščica poplavlja v zgornjem toku - Pot čez Gmajno, Pot v Boršt ter na območju Dolgega mostu, na Vidičevi ulici -, Mestna Gradaščica na Viški cesti, so pojasnili na Mestni občini Ljubljana.

Vse gasilske enote so na ogroženih in poplavljenih območjih.

Sireno sprožili preventivno

Po besedah Kusa so se za proženje sirene, ki je okoli poldneva opozorila na splošno nevarnost, razglašeno za porečje Save v Ljubljani, odločili zaradi opozoril hidrologov, da bi Sava lahko prestopila bregove ne le na območju Tacna, kjer so ljudje tega vajeni, ampak tudi dolvodno, na primer na območju Sneberij.

"Sireno smo sicer sprožili preventivno, trenutno smo namreč brez aktualnih podatkov o pretoku, saj merilna naprava trenutno ne dela. Odneslo je brv v Mednem," razmere opisuje Kus.

Ne podcenjujmo moči vode!

Uprava za zaščito in reševanje navaja nasvete za ravnanje v poplavah. Opozarjajo, da tudi tam, kjer poplave niso napovedane, ne smemo podcenjevati moči vode in bodimo pripravljeni na hitro ukrepanje. Seznaniti se moramo s poplavno ogroženostjo območja, kjer bivamo, in naredimo načrt poti za umik na višje ležeče mesto, družinske člane pa seznanimo z ukrepi v primeru poplave.

Pripravimo si zadostno zalogo pitne vode v plastenkah ali sredstva za razkuževanje vode, saj je lahko po poplavi motena preskrba z vodo. Hkrati naj si je treba pripraviti zalogo konzervirane hrane in nujnih zdravil, opremo za prvo pomoč, nepremočljivo obleko, vodoodporno torbo ali škatlo za dokumente in dragocenosti, baterijski radijski sprejemnik in baterijsko svetilko z rezervnimi baterijskimi vložki ter drugo, kar bi morda potrebovali.

Poskrbimo za varnost v svojih domovih

Poskrbeti je treba za neovirano odtekanje meteornih voda v okolici hiše. Pohištvo in drugo opremo ter električne vtičnice in napeljavo je treba v prostorih, ki jih lahko poplavi, dvigniti od tal. Tla in stene prostorov, ki jih lahko poplavi, naj bodo iz materialov, ki jih voda manj poškoduje, se lahko očistijo in se hitro posušijo. Na odtoke in cevi pa je treba namestiti nepovratne ventile.

Lahko vnetljive tekočine in strupene snovi, denimo strupe za škodljivce, pesticide in močna čistila, je treba hraniti v zaprti prvotni embalaži v skladu z navodili proizvajalca. Iz odprte embalaže se lahko namreč vsebina razlije in onesnaži vodo, nastanejo pa lahko tudi nepričakovane kemične reakcije. Ustrezno je treba tudi zavarovati in pritrditi cisterne za kurilno olje.

Očistiti je treba bregove ob strugah vodotokov

Poleg tega je treba poskrbeti za redno odstranjevanje in čiščenje podrtega in polomljenega rastja v gozdovih, predvsem v bližini hudournikov in ob strugah vodotokov. Plavje, ki se nabere na naravnih zožitvah in infrastrukturnih objektih, denimo cevnih prepustih, mostovih in prečnih objektih, pa je treba redno odstranjevati.

Nenazadnje uprava poziva k razmisleku o ustreznem zavarovanju.

Kako se odzvati ob alarmu?

Dodajajo, da je ob umiku pred poplavo s seboj dobro vzeti dobro plavajoč predmet, ki se ga lahko oprimemo, na primer avtomobilsko zračnico, plastično posodo s čepom ali večji kos stiropora oziroma lesa. Hkrati naj ljudje pokličejo na pomoč.

Uprava močno odsvetuje prečkanje vodnih tokov, tudi če voda na videz ni visoka. Moč vodnega toka je nepredvidljiva in nas lahko spodnese. Ker je voda motna in onesnažena, ni mogoče videti tal in morebitnih lukenj.

Z vozili ne prečkajte poplavljenih cest

Upoštevati je treba zapore cest in podvozov. Odsvetujejo, da bi z vozilom poskušali prečkati poplavljene ceste, ker lahko ostanemo ujeti v vodni pasti, ker vodni tok vozilo lahko odnese ali pa voda zalije vozilo.

Odsvetujejo približevanje rečnim brežinam, ker so lahko zaradi erozije spodjedene in niso trdne. Ob tem je treba opazovati naraščanje vode v okolici ter spremljati informacije pristojnih služb in organov.

Ljudi, ki živijo v bližini reke, pozivajo, naj se umaknejo na varno, če pa imajo še čas, naj zavarujejo svoje premoženje, torej umaknejo vrednejše stvari iz kleti in podobno.