Kolaps prometa v državi. Povezava med Mariborom in Ljubljano v celoti prekinjena.

Trenutno je zaradi poplav in številnih zaprtih cest promet na gorenjski avtocesti med Kranjem in priključkom Ljubljana Brod dovoljen tudi za vozila brez vinjete. Gorenjska avtocesta je sicer na dveh odsekih zaprta. Štajerska avtocesta je zaprta v obe smeri. Neprevozna je tudi cesta Celje–Laško. Zaradi poplavljenih železniških prog so trenutno zaprte tudi proge Kranj–Jesenice, koroška proga med Rušami in Pliberkom, bohinjska proga med Mostom na Soči in Jesenicami in velenjska proga med Šmartnim ob Paki in Velenjem.

Profil Reševalni pas na družabnem omrežju X opozarja, da varne povezave med Ljubljano in Mariborom trenutno ni.

ŠTAJERSKA AVTOCESTA JE ZAPRTA V OBE SMERI‼️



Po naših podatkih mogočega in varnega obvoza med Ljubljano in Mariborom NI. — Reševalni Pas (@ResevalniPas) August 4, 2023

Zaprte so naslednje avtoceste:

- štajerska avtocesta med Žalcem in Šentrupertom proti Ljubljani ter od Šentruperta do Šempetra proti Celju, na priključku Šempeter je možen uvoz na avtocesto proti Mariboru,

- gorenjska avtocesta priključek Lesce proti Karavankam,

- gorenjska avtocesta priključek Brnik proti Ljubljani.

Glavne in regionalne ceste na naslednjih območjih:

Koroška, Štajerska: - Dravograd - Maribor: pri Ožbaltu, v Boštjanu in Gortini;- Dravograd - Ravne na Koroškem;- Velenje - Mislinja v Hudi luknji;- Velenje - Škale- Dravograd - Slovenj Gradec, v Otiškem vrhu most čez Mislinjo;- Celje - Laško pri Laškem;- Laško - Breze - Šentjur, podvoz v Laškem;- Spodnja Selnica - Duh pri Ostrem Vrhu;- Žalec - Šempeter - Šentrupert;- Letuš- Šentrupert in Gorenje - Rečica - Letuš;- Šoštanj - Črna na Koroškem.

Gorenjska: - na območju Kokrice, Tržič - Kokrica;- Škofja Loka - Gorenja vas, predor Sten;- Škofja Loka - Železniki pri Studenem;- Zbilje - Vodice;- Zgornje - Jezersko - Spodnje Jezersko;- območje Most pri Komendi;- Jezero - St. Fužina;- Medvode - Ljubljana, most čez Soro;- Tržič - Ljubelj, na avstrijski stran.

Severna Primorska:- Trebija - Žiri;- Marof - Žiri;- Rovte - Žiri pri Brekovici;- Tolmin - Idrija - Logatec: pri Dolenji Trebuši, med Spodnjo Idrijo in Idrijo in pri Marofu;- Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija;- Podbrdo - Petrovo Brdo.

Kamniško Savinjsko območje: - Kamnik - Gornji Grad;- Kamnik - Stahovica, v Zgornjih Stranjah;- Luče - Ljubno, na mostu v Lučah;- območje Mozirja in Nazarij.

Osrednja Slovenija: - Dobrova - Polhov Gradec - Ljubljanica;- območje Dolgega mostu v Ljubljani, ob Malem Grabnu.

Zaprte so tudi številne lokalne ceste.

Ponekod zaradi poplavljenih železniških prog ustavljen železniški promet

Zaradi poplavljenih železniških prog so trenutno zaprte proge Kranj–Jesenice, koroška proga med Rušami in Pliberkom, bohinjska proga med Mostom na Soči in Jesenicami in velenjska proga med Šmartnim ob Paki in Velenjem. Zaradi poplavljenih cest tudi pri nadomestnih avtobusnih prevozih nastajajo težave. Potnikom svetujejo, da spremljajo obvestila.

Na relaciji med Kranjem in Jesenicami se vzpostavlja nadomestni avtobusni prevoz, so sporočili s Slovenskih železnic. Medtem pa ni nadomestnega prevoza na koroškem delu. Zaradi plazov so namreč na tem območju zaprte tudi ceste. Vlak vozi na relaciji Maribor–Ruše.

Bohinjska proga med Mostom na Soči in Jesenicami je zaprta zaradi poplavljenega Bohinjskega predora. Ceste so zaprte. Nadomestni avtobusni prevoz bo vzpostavljen na relaciji Bohinjska Bistrica–Jesenice.

Ob onemogočenem železniškem prometu med Šmartnim ob Paki in Velenjem pa je nadomestni avtobusni prevoz vzpostavljen med Šmartnim ob Paki in Šoštanjem.

Zaradi poplavljenih cest tudi pri nadomestnih avtobusnih prevozih nastajajo težave. Potnikom na Slovenskih železnicah zato svetujejo, da spremljajo obvestila na njihovi spletni strani www.sz.si in potniski.sz.si.