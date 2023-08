Poplave na Kamniškem naj bi terjale tudi življenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Katastrofalne poplave naj bi bile usodne za starejšo osebo na območju Bistričice oziroma Zakala, ki naj bi jo odnesla deroča voda, poroča Kamnik.info. Policijska uprava Ljubljana navaja, da so bili nekaj po 6. uri obveščeni o najdeni mrtvi osebi na območju Kamnika. Po do sedaj znanih podatkih je bila starejša oseba najdena pred hišo bivanja. Vzrok smrti še ni znan, niti ni potrjeno da gre za posledico poplav, saj vseh okoliščin zaradi poplav še ni bilo možno preveriti. Ker je območje poplavljeno policisti in službe za reševanje še niso na kraju, da bi preverili vse okoliščine.