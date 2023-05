Izredne razmere v delih Hrvaške: dež, orkanski veter in udari valov

Iz Hrvatskih vod so v ponedeljek sporočili, da je na območju celotne Hrvaške v zadnjih 24 urah padlo v povprečju od 10 do 40 milimetrov padavin. Največ dežja pričakujejo danes.

Iz Hrvatskih vod so v ponedeljek sporočili, da je na območju celotne Hrvaške v zadnjih 24 urah padlo v povprečju od 10 do 40 milimetrov padavin. Največ dežja pričakujejo danes. Foto: hrvaška gorska reševalna služba HGSS

Po ponedeljkovih poplavah na severu Dalmacije na Hrvaškem pričakujejo, da bodo reke zaradi obilnih padavin prestopile bregove tudi v nekaterih drugih delih države. Izredne razmere so razglasili v Hrvatski Kostajnici ob meji z Bosno in Hercegovino, kjer narašča reka Una, na območju Karlovca pa narašča gladina Kolpe.

V Zadrski županiji je na območjih mest Obrovac in Gračac, ki so ju v ponedeljek prizadele poplave, vso noč deževalo. Razmere so danes pod nadzorom. Gladina reke Zrmanja, ki je med drugim poplavila staro mestno jedro Obrovca, je začela upadati, je za hrvaški časnik Večernji list danes dejal poveljnik gasilske enote Zadrske županije Matej Rudić. Dodal je, da so iz mestnega jedra že začeli izčrpavati vodo.

"Noč v Obrovcu je kljub zaskrbljenosti zaradi slabe vremenske napovedi minila brez večjih težav. Vse nujne službe nadaljujejo prizadevanja za preprečevanje škode in skrbi za varnost državljanov ob morebitnem poslabšanju razmer. Poškodovanih za zdaj ni," je danes zjutraj ob obisku v Obrovcu na družbenem omrežju Twitter sporočil hrvaški notranji minister Davor Božinović.

Božinović bo danes obiskal tudi Gračac, minister hrvaških veteranov Tomo Medved in obrambni minister Mario Banožić pa si bosta medtem ogledala ogrožena območja v Hrvatski Kostajnici in Petrinji.

Nasipe utrjuje vojska

V Hrvatski Kostajnici na vzhodu države ob pomoči pripadnikov hrvaške vojske že od ponedeljka utrjujejo nasipe ob Uni. Na poplave se pripravljajo tudi v Karlovcu, kjer narašča Kolpa.

V podjetju Hrvatske vode so presodili, da bodo nekatera mesta zaradi naraščanja Save, Kolpe in Une v prihodnjih dneh na udaru velikih vodnih valov. Visok vodostaj Kolpe pričakujejo na območju Karlovca, Petrinje in Siska, visok vodostaj Une pa v Hrvatski Kostajnici. Opozorili so, da bi iz smeri Slovenije v sredo lahko prispel tudi velik val reke Save.

Državni hidrometeorološki zavod je zaradi silovitega vetra za danes izdal rdeče opozorilo za območje Velebita. Za druge dele države zaradi obilnih padavin, ponekod pa zaradi močnega vetra velja oranžni alarm.

Zaradi obilnih padavin in poplavljenih cest je na območju Zadrske županije za ves promet danes zaprtih več cest, so sporočili iz Hrvatskega autokluba. Zaradi orkanskega vetra je za vse skupine vozil zaprt tudi most na Krk.