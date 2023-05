10 razlogov, zakaj bi ta čarobna turistična destinacija morala biti na vašem seznamu želja

Regija Šibenik - Knin ponuja številne znamenitosti, ki bi lahko bile na vašem seznamu želja. Od bogate zgodovine do čudovitih plaž, potapljaških točk in jadranja v mirnem morju, to območje ima nekaj za vsakogar. Čeprav jih je veliko, vam v tem članku predstavljamo le deset razlogov, zakaj bi morali obiskati to čarobno turistično destinacijo, ki vas bo očarala s svojo kulturno dediščino, neokrnjeno naravo in zabavnimi aktivnostmi.

Staro mestno jedro Šibenika Foto: Ivo Pervan

1. Arhitekturni biser Jadrana

Šibenik, mesto z bogato zgodovino in neverjetno kulturno dediščino, je popolno mesto za romantični sprehod po vijugastih ulicah, ki vodijo do središča mesta, za kavo v lepih kavarnah in za obisk številnih zgodovinskih znamenitosti. Poleg tega ima tudi muzeje in spomenike, ki so pod zaščito Unesca, kar ga naredi idealnega za raziskovanje. Med poletnimi meseci so ulice polne dogodkov, kot je srednjeveški sejem v Šibeniku, kjer lahko v celoti doživite duh tega mesta.

Šibenik Foto: TZ Šibenik Knin

2. Vznemirljive pustolovščine v kristalno čistem morju

Vodice so raj za vse ljubitelje aktivnih počitnic, ki želijo raziskovati čudovite podvodne pokrajine in uživati v morju. Srima, Plava plaža, Vicevica, Male Vrulje ... so le nekatere od plaž, ki se skrivajo v Vodicah, vsaka s svojimi edinstvenimi čari. Ne zamudite priložnosti, da raziskujete bogastvo morskega sveta s potapljanjem, ribolovom ali kajakom. Uživajte v neverjetnem razgledu na podvodni svet in odkrijte bogastvo tamkajšnjih flore in favne. Če pa ribe raje vidite na krožniku, je ribiški večer popoln za vas.

Vodice Foto: A. Karli

3. Fascinantna tradicija prostega potapljanja

Krapanj - Brodarica je majhna oaza blizu Šibenika, ki skriva bogato tradicijo in kulturo, a je hkrati znana tudi po svojih posebnostih, kot so prosti potop in potapljanje za spužvami. Otok Krapanj, nekoč največji svetovni izvoznik spužev, je danes znan po svojih potapljaških središčih, zato v tej regiji lahko najdete številne skrite točke za potapljanje. Obisk teh ribiških vasi vam ponuja edinstveno priložnost, da se potopite v bogato tradicijo in kulturo ter odkrijete zgodbe o življenju na morju. Zato bi morala biti Krapanj - Brodarica na vašem seznamu želja.

Krapanj Foto: TZ Krpanj Brodarica

4. Jadranje v mirni zalivu

Eden najlepših ciljev za ljubitelje narave in jadranja je Bilice. Če se odločite za raziskovanje Prukljana, kjer "Krka poljublja morje", bo jadranje nepozabno doživetje. Začenši v Kanalu sv. Antona, kjer si lahko ogledate Unescovo znamenitost, Trdnjavo sv. Nikolaja, nato zaplujete skozi Šibenski zaliv, ki vas vodi v Kanal sv. Jožefa. Znašli se boste na odprtem morju Prukljana, obdani z nedotaknjeno naravo. Tukaj se lahko ustavite v enem od slikovitih zalivov ob obali tega majhnega mesta in uživate na plažah ter v lokalnih specialitetah, obdani s prijaznimi gostitelji.

Bilice Foto: Miranda Trklja

5. Kolesarjenje ob lepem jezeru

Če ste ljubitelj narave in iščete avanturo, je Rogoznica zagotovo kraj, ki ga morate dodati na svoj seznam želja. V Rogoznici je "Modra pot", kolesarska pot, ki se vije skozi podeželje in nudi idealno priložnost za uživanje v naravni lepoti. Ena od znamenitosti te regije je jezero Zmajevo oko, naravni čudež na vzhodni obali Jadrana. Po legendi pari, ki se kopajo v jezeru, ostanejo zvesti drug drugemu do konca svojega življenja. Ta pojav ni povezan samo z legendami, temveč tudi s spektakularnim pogledom, ki bo navdušil obiskovalce.

Kolesarjenje Foto: Miranda Trklja

6. Odkrivanje skritega zaklada

Dobrodošli v skritem dragulju hrvaške obale, kraju, kjer narava in kultura živita v popolni harmoniji – Murterju. Tisto, kar ga naredi edinstvenega, so Kornati, arhipelag z več kot 140 otoki, otočki in skalami v bližini. Poleg tega lahko v tej regiji okusite številne vrste svežih rib in morskih sadežev, pripravljenih na tradicionalen način. Če pa imate radi meso, se ne bojte, saj lahko najdete tudi številne druge specialitete, kot so priljubljeno jagnje na ražnju in neustavljive sladice, kot so kroštule in fritule. Poleg okusne hrane boste zagotovo uživali tudi v lepem vzdušju tavern, ki se pogosto skrivajo v zalivih z razgledom na morje.

Podvrške, Murter Foto: Aleksandar Gospić

7. Neobičajna zvezda

Eden od razlogov, zakaj bi morali obiskati Tribunj, je spoznati neobičajno zvezdo tega malega mesta – osla. Prav osli namreč naredijo to mesto tako posebno. Mesto namreč tem živalim namenja posebno praznovanje, v okviru katerega julija vsako leto potekajo oslovske dirke. Osli z vse Hrvaške se zberejo na enem mestu in tekmujejo v različnih kategorijah. Če torej obiščete ta del Hrvaške, ne zamudite priložnosti, da se družite z osli in doživite edinstveno povezavo s temi nepozabnimi bitji.

Polotok Tribunj Foto: TZ Šibenik Knin

8. Oživljena zgodovina

Trdnjave sv. Mihovila, Barona in sv. Ivana niso le zgodovinski spomeniki, ampak tudi živahna kulturna scena, ki privablja obiskovalce z vsega sveta. Poleg oživljanja preteklosti tega fascinantnega mesta so te tri trdnjave najlepši poletni oder in pogosto gostijo koncerte in dogodke skozi poletje. Tako lahko obiskovalci odkrivajo, kakšno je bilo življenje v trdnjavah podnevi, medtem ko uživajo na koncertih, razstavah in gledaliških predstavah v spektakularnem zgodovinskem okolju ponoči. Poleg zgodovinskega pomena in spektakularnega razgleda na mesto ti dogodki obisk trdnjav naredijo še zanimivejši.

Trdnjave sv. Mihovila Foto: TZ Šibenik Knin

9. Nepozabne scene

Eno najbolj impresivnih doživetij je zagotovo vožnja skozi kanal sv. Ante in nad gradom sv. Nikolaja, ki se dviga nad kristalno čistim morjem. Gre za enega najlepših primerov utrdb v Dalmaciji in ponuja nepozabno izkušnjo s čudovitim razgledom na Šibenik in njegovo okolico. Če ste že na morju, nadaljujte raziskovanje in odkrijte kanal Luka ali reko Čikolo in njen kanjon. Skupina otokov Žutsko - Sitska in Gvozdenovo - Kamenar sta le nekaj naravnih lepot našega magičnega Jadranskega morja. Vsak kotiček te regije je pravi užitek za ljubitelje narave in avanturiste. Odkrijte izjemne scene kanala Luka, kjer se stikajo kristalno čisto morje in lepe obalne pokrajine, nato pa raziščite pokrajino v Narodnem parku Krka, ki je pravi naravni dragulj z vodnimi slapovi, apnenčastimi terasami in raznoliko divjino.

Narodni park Krka Foto: TZ Šibenik Knin

10. Povezava sedanjosti in preteklosti

Če ste že v bližini, je Kninski muzej nujna destinacija za vse ljubitelje zgodovine in kulture. Fascinantni muzej hrani bogato zbirko predmetov in artefaktov, ki predstavljajo zgodovino Knina in njegovega okolja. Lahko se sprehodite skozi zgodovinske sobe in raziščete zbirke, ki zajemajo obdobja od antike do danes s podrobnimi opisi, ki vam bodo pomagali razumeti pomen vsakega predmeta.

Tvrdnjava Knin Foto: Ivo Biocina