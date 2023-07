Gasilci bedijo že štiri dni #video

Močno deževje tokrat ni prizaneslo zahodnemu in osrednjemu delu države, že sinoči je po celjskem klestila debela toča. Kje je bilo najhuje in kakšne so trenutne razmere?

Marsikdo je danes spet trepetal zaradi vremena, iznad Italije je nad naše kraje prišla nova izrazita nevihtna celica, zato je bilo za zahodno in osrednjo Slovenijo med 14. in 18. uro izdano rdeče vremensko opozorilo. V tem času so bili verjetni številna močna neurja s točo, močnejši piši vetra in udari strel.

Foto: Planet TV

Še enkrat opozarjamo, da se med nevihtami ne odpravljate na pot, če to ni nujno. Počakajte na varnem mestu; na prostem si poiščite zavetje v zgradbah ali v vozilu. Ne zadržujte se pod drevesi ali daljnovodi, udar strele je smrtno nevaren. Ne zadržujte se v bližini hudourniških vodotokov. Ne izpostavljajte se, ko pada toča, zrna vas lahko poškodujejo. Ne parkirajte pod drevesi.

Sicer pa je že nekaj zaporednih dni huda ura nad Slovenijo. Sinoči je območje Vojnika zajelo močno neurje z močnimi nalivi, vetrom in točo. Zaradi obilnega dežja je prišlo do zamašitve cestnih prepustov in zajezitve vodotokov. Zalite so bile kleti in razkrite strehe stanovanjskih in gospodarskih objektov, nekaj hiš je podrtih. Podobno tudi na območju celjske občine. Podobno kot v poplavah leta 2010 je na terenu, pravijo izkušeni gasilci; hujših neurij z rafali toče pa skorajda ne pomnijo. Na terenu je bil Tomaž Cuder, spremljal je gasilce, ki bedijo že zadnje štiri noči. Več pa v zgornjem videu.

Več o novicah dneva v informativni oddaji Planet 18 vsak dan ob 18. uri na Planetu.

