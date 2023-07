Priljubljeni voditelj o nenavadni specialiteti: Kot kakšen piščanec, noben presežek

Poletje je čas, ko si kakšen dan dopusta privoščijo tudi naši televizijski obrazi. Voditelj in urednik informativne oddaje Planet 18 Miran Tišič je razkril svoje načrte za letošnje počitnice in z nami delil tudi nekaj zanimivosti s svojih preteklih potovanj po svetu. Na enem izmed njih je poskusil tudi nenavadno specialiteto in nam opisal, kakšnega okusa je. Bi si upali poskusiti?

"Letos je po dolgih letih znova na vrsti Albanija. In to v lastni režiji," nam je na začetku pogovora zaupal televizijski voditelj Miran Tišič in razkril, da bo svoj dopust preživel zelo aktivno. "Rad plavam in se tudi potapljam, ampak brez hribolazenja ne gre. To je moja daleč najljubša oblika rekreacije, kjerkoli že sem," je razložil in dodal, da za dober dopust potrebuje le nekaj dobre hrane in pijače, dovolj rekreacije, predvsem pa dovolj dobre volje.

Foto: Planet TV

"Na dopustu vedno jem lokalno, še najraje tam, kjer jedo domačini in kamor turisti le stežka zaidejo. Tako človek dobi neki občutek, kje je," je povedal o kulinariki, na katero prisega na dopustu, in ob tem razkril še, kaj je bila najbolj nenavadna specialiteta, ki jo je do zdaj poskusil. "Če kača šteje med eksotično hrano, potem je bilo to. Kot kakšen piščanec, noben presežek, a povsem korektno."

Kot najbolj zanimivo doživetje na svojih potovanjih je izpostavil posebno pojedino na Kubi. "Leta 1997 smo bili s prijatelji na Kubi in v neki manjši vasici nam je gospodar, pri katerem smo prespali, za večerjo pripravil jastoge. A lovljenje teh je bilo takrat prepovedano. Kuhinjo, v kateri smo jedli, so obdali z nekimi posebnimi zavesami, vse je potekalo v strogi tajnosti. Spomnim se, da je gospodar, ko smo pojedli, ostanke s kladivom razbil na res majhne koščke in jih sredi noči s čolnom skrivaj odpeljal kar daleč na morje in šele tam stresel."

Miran Tišič nam je v pogovoru razkril še, kako bi bil videti njegov sanjski dopust. "Prvi sanjski dopust, ki mi trenutno pade na pamet, je obisk treh nogometnih derbijev. Olympiacos : Panathinaikos, Fenerbahče : Galatasaray in za piko na i Boca Juniors : River Plate. Pa s smučanjem v Aspnu bi bil tudi zelo zadovoljen. Jaz sem načeloma skromen tip," se je še pošalil priljubljeni voditelj.

Voditelja Mirana Tišiča lahko v oddaji Planet 18 ujamete vsak dan ob 18. uri.

