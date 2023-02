Igralec razkril, kakšen je recept za vrhunsko kriminalno dramo

Na Planetu se pričenja dvanajsta sezona kriminalne dramske serije Umori na podeželju (Midsomer Murders), kjer v glavni vlogi nastopa John Nettles. Zvezdnik igra v vlogi detektiva Toma Barnabyja, ki iz epizode v epizodo rešuje najrazličnejše umore. Skupaj je posnetih že 23 sezon te serije, kar dokazuje, da je med občinstvom zelo priljubljena. Kaj je skrivnost njenega uspeha?

"Ljudje na splošno obožujejo kriminalne drame. Po eni strani so zelo podobne reševanju križank. Imaš veliko število namigov, s katerimi moraš ugotoviti glavno geslo, v seriji pa, kdo je morilec. Pri obeh gre torej za intelektualni izziv. Kar je v kriminalni drami ključno, je, da v njej nastopa lik, s katerim se lahko občinstvo poistoveti. Tako lahko namreč dogajanje spremlja skozi njegove oči in razume njegove frustracije."

Igralec je nato izpostavil tudi, da v seriji dobro vedno premaga zlo in da je dober človek vedno zmagovalec, kar v resničnem življenju ne drži vedno. Vseeno je v resničnem življenju našel ključni element, ki se je prenesel tudi v kriminalne drame:

"V resničnem življenju etiko in civiliziran način življenja ohranja policija. So kot nekdanji vitezi na belih konjih, ki nas rešujejo pred anarhijo in kriminalci in prav takšna je tudi vloga televizijskih detektivov." Po igralčevih besedah je to še en faktor, ki gledalcu omogoča boljše poistovetenje, vseeno je zatrdil, da ni dobre kriminalne drame brez dobrih karakterjev, dobrega scenarija in nepričakovanega zapleta.

